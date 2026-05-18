Σπανάκης: «Δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από το ακίνητο της οικογένειάς μου που ενοικιάζουν τα ΕΛΤΑ» – ΠΑΣΟΚ: «Υπάρχει ηθικό θέμα;»

Νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, καθώς η υπόθεση της μίσθωσης ακινήτου στο Μοσχάτο από τα ΕΛΤΑ, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια του υφυπουργού Εργασίας Βασίλη Σπανάκη, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας periodista, πρόκειται για ακίνητο στο Μοσχάτο, όπου μεταφέρθηκε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την προηγούμενη έδρα του ταχυδρομείου. Πρόκειται για ισόγειο κατάστημα 170 τετραγωνικών μέτρων, όπου στο παρελθόν λειτουργούσε παραδοσιακό καφενείο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Βασίλης Σπανάκης διατηρεί την πλήρη κυριότητα του ακινήτου, ενώ έως το 2023 κατείχε και το 50% της επικαρπίας. Όπως επισημαίνεται, την ίδια χρονιά και σε χρονικό διάστημα κοντά στην υπουργοποίησή του, προχώρησε στη μεταβίβαση της επικαρπίας στην αδελφή του, Ζωή Σπανάκη, διατηρώντας ωστόσο την κυριότητα του ακινήτου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μεταβίβαση αυτή έχει χρονικό ορίζοντα έως τις 16 Ιουλίου 2028.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εργασίας αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσωπική οικονομική σχέση με τη μίσθωση ή την είσπραξη ενοικίων από τα ΕΛΤΑ.

«Ανήθικη προσωπική επίθεση»

Μιλώντας σήμερα (18/5), στο MEGA, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «το ακίνητο είναι της οικογένειάς μου. Όμως, δεν έχω καμία σχέση εγώ με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου».

Παράλληλα, έκανε λόγο για «ανήθικη προσωπική επίθεση» και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για προσπάθεια πολιτικού συμψηφισμού και στοχοποίησης, συνδέοντας μάλιστα την υπόθεση με τις εσωκομματικές διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία και τα σενάρια που τον θέλουν να αναλαμβάνει κομματική θέση ευθύνης».

«Το ακίνητο είναι της οικογένειάς μου. Όμως, δεν έχω καμία σχέση εγώ με το συγκεκριμένο ακίνητο και δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ από τα ΕΛΤΑ Μοσχάτου. Το ξεκαθαρίζω. Και δεν είναι θέμα, όπως ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να συμψηφίσει τα 10.000 που παίρνει από την Κρήτη ή το ένα εκατομμύριο που ξέχασε να δηλώσει. Αν νομίζει ο κύριος Ανδρουλάκης και αν νομίζει το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ότι με προσωπική επίθεση θα ξεκολλήσει δημοσκοπικά, θα το δούμε. Αυτό που προβλέπω εγώ είναι να πάει σε μονοψήφιο ποσοστό το ΠΑΣΟΚ με τέτοιου είδους επιθέσεις. Πρώτη φορά, μα πρώτη φορά, το ΠΑΣΟΚ κάνει προσωπική επίθεση και μάλιστα τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όταν το όνομά μου ακούγεται ότι μπορεί να είμαι ένας από τους γραμματείς της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές» σημείωσε ο κ. Σπανάκης.

Η εξέλιξη προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε διαδοχικές ανακοινώσεις έθεσε σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Η Χαριλάου Τρικούπη έκανε λόγο για «σιγή ασυρμάτου» από το Μέγαρο Μαξίμου και ζήτησε ξεκάθαρες απαντήσεις για το αν υπάρχει πολιτικό και ηθικό ζήτημα στην υπόθεση.

Παράλληλα, διερωτήθηκε εάν η μεταβίβαση της επικαρπίας στην αδελφή του υφυπουργού έγινε προκειμένου να «θολώσουν τα νερά» γύρω από τη μίσθωση ακινήτου προς οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου και τον υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Σπανάκη, για την υπόθεση ακινήτου που ενοικιάζει στα ΕΛ.ΤΑ.

Κύριε Μαρινάκη, αναμένουμε τη σαφή σας τοποθέτηση:

Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κ. Σπανάκη; Εγκρίνετε τη μεθόδευση του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, – αποκλειστικά έως τις 16/7/2028 – όπως αναφέρει το συμβόλαιο μεταβίβασης επικαρπίας;

Εισέπραττε ενοίκιο για τη μίσθωση ακινήτου στα ΕΛ.ΤΑ. Μοσχάτου, όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023;

Υπήρχε κάποια οφειλή απέναντι στην αδερφή του, που τον οδήγησε σε αυτήν τη μεταβίβαση ορισμένου χρόνου;

Προχθές, ο κ. Σπανάκης κουνούσε το δάχτυλο στον Νίκο Ανδρουλάκη λέγοντας πως «αυτά δείχνουν νοοτροπία ΠΑΣΟΚ του χθες». Μήπως θέλει να κάνει την αυτοκριτική του;