Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με τις 2 νεκρές γυναίκες – Δίωξη στον 44χρονο οδηγό του δεύτερου οχήματος

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

τροχαίο Ρόδος
Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από το τροχαίο δυστύχημα με θύματα μία μητέρα και την κόρη της, που συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) στη Ρόδο.

Στις εικόνες, που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, καταγράφεται η στιγμή της σύγκρουσης των δύο οχημάτων, που είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο των δύο γυναικών να εκτοξευτεί στον αέρα και να καταλήξει αναποδογυρισμένο στο οδόστρωμα, με την μητέρα και την κόρη της, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, να χάνουν τη ζωή τους.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Το χρονικό

Το τροχαίο συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής, στο 18ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Λίνδου-Ρόδου στην περιοχή Αφάντου, κοντά σε σούπερ μάρκετ, όταν το αυτοκίνητο των δύο γυναικών συγκρούστηκε με άλλο όχημα, όπου επέβαιναν ένας πατέρας, ο γιος του και μία γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της, με καταγωγή από τη Ρόδο, απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από το όχημα, που είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τις επαναφέρουν.

Οι τρεις επιβαίνοντες στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Δίωξη σε βάρος του 44χρονου οδηγού

Στο μεταξύ, σε βάρος του 44χρονου οδηγού του δεύτερου οχήματος ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου, όπου οδηγήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5).

Ο 44χρονος βρέθηκε στα δικαστήρια, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, και οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέως, η οποία του απήγγειλε ποινική ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή, σύμφωνα με τη Ροδιακή. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, απ’ όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

«Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα»

Σύμφωνα με μαρτυρία που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το εμπλεκόμενο αυτοκίνητο, που ταιριάζει στις περιγραφές με εκείνο του οχήματος που ενεπλάκη στη σύγκρουση, έτρεχε και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς.

«Το μεσημέρι γύρω στις 12 κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλυθιών. Ακούσαμε λίγο μετά τα φανάρια, στη διασταύρωση Κοσκινού, εφόσον είχαμε περάσει το φανάρι, πολύ δυνατό θόρυβο από πίσω μας και νομίζαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος», είπε αρχικά η μάρτυρας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Μέσα σε δευτερόλεπτα μας προσπερνάει ένα ασημί, μικρό αυτοκίνητο. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, και εμάς και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είπα και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος τρέχει πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ δυνατά, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: “Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον”. Λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει εμείς, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες», κατέληξε η γυναίκα.

 

