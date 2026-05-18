Κικίλιας στον Realfm 97,8: Η ιδεολογική μας ταυτότητα είναι η ψυχή της παράταξης και μας συνδέει με την κοινωνία

«Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και αν και εφόσον θα προβεί σε κάποιον ανασχηματισμό» τόνισε στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Όπως είπε μάλιστα «θέλω να είμαι δίκαιος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και πάρα πολύ καιρό, μιλάει για εκλογές εντός του 2027, δηλαδή στο τέλος της θητείας μας, της δεύτερης τετραετίας, με τη λογική ότι στο τελευταίο κομμάτι της θητείας είναι η προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλογα με αυτό προσαρμόζονται και οι ημερομηνίες».

Σχετικά με το συνέδριο της ΝΔ και τα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτό, ο κ. Κικίλιας υποστήριξε ότι «καταρχήν, είναι μια μοναδική ευκαιρία ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι – δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι – να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι, από αυτή τη σκοπιά, που είδα ότι πολύς κόσμος τοποθετήθηκε. Αυτός είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας και μεγάλη προίκα και διά της συνθέσεως μετά, οδηγούμαστε μόνοι μας στο να εξελισσόμαστε και στο να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη Μεταπολίτευση. Θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας διαμορφώθηκε ιστορικά και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλιά μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορεί να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι. Να το ενισχύσουμε, ναι. Αν δεν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε σε εκλογές; Όλο αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Η ταυτότητα είναι – και τότε, όταν ιδρύθηκε από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή – ήταν και θα παραμείνει – το τελευταίο μέτωπο πολιτικής σύγκρουσης. Είναι και ιδεολογικά, η διαφορά μας με όλους τους άλλους. Άρα, συζητάμε με όλους, εμπλουτίζουμε την παράταξη, τη διευρύνουμε όσο μπορούμε. Η καρδιά και η ψυχή μας είναι αυτή και αλίμονο να χαθεί».

«Είμαστε κατά βάση λαϊκό κόμμα και κόμμα κοινωνικής πλειοψηφίας»

Σχετικά με τα όσα είπε ο Νίκος Δένδιας, ο κ. Κικίλιας απάντησε:

«Καταρχάς, εγώ πιστεύω ότι είμαστε, κατά βάση, λαϊκό κόμμα και κόμμα κοινωνικής πλειοψηφίας και στήριξης των πολλών που είναι η μεσαία τάξη και υπηρετούμε, κατά κύριο λόγο, αυτούς. Και γι’ αυτό και είπα «όχι κάποιες μικρές ελίτ, αλλά τους πολλούς, τον κόσμο, την κοινωνία, τη μεσαία τάξη». Και φυσικά, δεν ήμουν ο μόνος που τοποθετήθηκα. Ούτε ήταν μόνο ο κ. Δένδιας, τον οποίο φυσικά δεν πρόκειται να σχολιάσω, όπως δεν σχολίασα και κανένα άλλο στέλεχος και σύνεδρο, γιατί όλοι είχαν την ελευθερία και τη δυνατότητα και το έκαναν και άλλοι, να εκφράσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πάμε και να οδηγηθούμε στην κάλπη, προκειμένου να κερδίσουμε. Κακά τα ψέματα, είμαστε κόμμα εξουσίας. Έχουμε περάσει πολλά 52 χρόνια και δυσκολίες πολλές και προβλήματα και λάθη έχουμε κάνει και έχουμε εξελιχθεί και μάθει από τα λάθη μας, θέλω να ελπίζω. Και επαναλαμβάνω, η δυνατότητα να τοποθετούνται όλοι, είναι μεγάλο όπλο στην προσπάθειά μας να παρουσιαστούμε όσο δυνατότεροι γίνεται και με τις μέγιστες δυνατές κοινωνικές συμμαχίες και πλειοψηφίες».

Για το εάν έγινε αυτοκριτική στο συνέδριο, ο υπουργός Ναυτιλίας υποστήριξε αναφερόμενος κυρίως στην ακρίβεια ότι «είναι το πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζουμε όλοι ως το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει. Μπορεί να είναι εξωγενές, να προκύπτει εκ των κρίσεων, των πολέμων, των ενεργειακών κρίσεων, των πληθωριστικών παγκόσμιων τάσεων, αλλά μας απασχολεί σε ό, τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη, μας ενοχλεί και μας προβληματίζει και δεν έχουμε βρει, προφανώς, τη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Όμως, είπε ο Πρωθυπουργός – και πολλά άλλα στελέχη και σωστό είναι – ότι σε αυτή την πορεία και στη διαδρομή έχουμε κάνει και λάθη, είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να εξελιχθούμε από αυτό. Άλλωστε, πολλές φορές ξέρετε, βρεθήκαμε σε δυσκολίες, σε μεγάλες δυσκολίες και εξ αυτού πιέσαμε τους εαυτούς μας να βρούμε λύσεις και να ξαναβρούμε την επαφή μας με την κοινωνία και τις λύσεις στα προβλήματά τους. Δεν προφασιζόμαστε ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά ο κόσμος, νομίζω ότι αναγνωρίζει και την προσπάθεια και τη διάθεση. Και πάντως, εν τοιαύτη περιπτώσει, είμαστε όλοι ίσοι και δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έτσι;»

Για το Κέντρο Επιχειρήσεων που δημοπρατήθηκε

«Το κέντρο επιχειρήσεων, το ΚΕΠΙΧ, το νέο ΚΕΠΙΧ είναι η μετεξέλιξη του θαλάμου επιχειρήσεων του παλιού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Δυστυχώς, από το 1980 ο θάλαμος παραμένει ο ίδιος. Αυτό είναι μη αποδεκτό. Όπως, λοιπόν, έταξα το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» με τους συνεργάτες και την κυβέρνηση, την Πολιτική Προστασία και φτιάξαμε ένα war room εξαιρετικών δυνατοτήτων και ποιότητας και τις προμήθειες όλες αυτές που είδατε, έτσι φτιάχνουμε και έχει ήδη δημοπρατηθεί, είναι ήδη στον αέρα, ένα σύγχρονο ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο που θα συνδέεται με drones, κάμερες, αισθητήρες, δορυφορικές λήψεις, πολλαπλές πηγές δεδομένων, ανοιχτές και κλειστές. Μόνο έτσι, στη σύγχρονη εποχή, μπορούν οι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος και η ηγεσία να αποφασίσουν για ό, τι κρίσιμο υπάρχει. Συνήθως, στην αρμοδιότητα του Λιμενικού είναι η παράνομη μετανάστευση, η παράνομη αλιεία, θα είναι σε λίγο η πόντιση και φύλαξη των υποθαλάσσιων καλωδίων, θα είναι η αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, θα είναι τα FSRU, οι γεωτρήσεις κ.α. Άρα, περνάμε στη νέα εποχή και πρέπει να περάσουμε με νέα μέσα» περιέγραψε αναλυτικά ο κ. Κικίλιας.

«To VTMIS είναι τα μάτια του Λιμενικού στη θάλασσα»

Στη συνέχεια εξήγησε τι είναι το VTMIS και το ΕΣΟΘΕ λέγοντας: «Το ΕΣΟΘΕ και το VTMIS είναι πολύ σημαντικά εμβληματικά έργα που ανήκουν στο «ΑΙΓΙΣ 2». Το VTMIS αφορά κυρίως στην εικόνα της ναυσιπλοΐας, δηλαδή, παρακολουθεί την κίνηση όλων των πλοίων, βοηθά στη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενισχύει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και δίνει στο Λιμενικό μας άμεση εικόνα για το ποια πλοία κινούνται, πού κινούνται, υπό ποιες συνθήκες. Είναι, ουσιαστικά, τα μάτια του Λιμενικού στη θάλασσα, σε επίπεδο θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Το ΕΣΟΘΕ είναι εθνικό σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης. Είναι ευρύτερο επιχειρησιακό σύστημα. Δεν αφορά μόνο στην κίνηση των πλοίων, αλλά τη συνολική επιτήρηση και των θαλάσσιων συνόρων. Την πλήρη επιχειρησιακή εικόνα, λοιπόν, στο πεδίο εφαρμογής του Λιμενικού Σώματος και διασύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή, έχουμε μεταναστευτικές ροές, έχουμε περιστατικά έρευνας και διάσωσης, έχουμε ύποπτες κινήσεις σε κρίσιμες περιοχές γενικού ενδιαφέροντος, ό, τι συμβαίνει στη θάλασσα σε πραγματικό χρόνο. Αν τα συνδέσει κανείς αυτά με τα μη επανδρωμένα τα οποία προχωρούμε και κατ’ εντολή της Προεδρίας της Κυβέρνησης και σωστά, θα πάρουμε, δηλαδή, για να αστυνομευτούν όλα αυτά, χρειάζονται μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, μη επανδρωμένα υποβρύχια και drones μαζί με τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος και τα δύο σκάφη ανοικτής θαλάσσης και τα δεκαέξι καταδρομικά. Όλα αυτά θα προκηρυχθούν μέχρι το καλοκαίρι και φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε όλα αυτά τα προγράμματα».

Σε ερώτηση για τα καταδιωκτικά σκάφη και για το εάν θα πάρουμε και μη επανδρωμένα σκάφη, drone επιφανείας και υποβρύχια, ο υπουργός Ναυτιλίας απάντησε:

«Δύο 80μετρα σκάφη ανοικτής θαλάσσης, τα οποία θα επιχειρούν κάτω από την Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, δεκαέξι σκάφη καταδιωκτικά πιο μικρά, με πιο μεγάλες ταχύτητες, τα οποία απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή για όλες τις άλλες αρμοδιότητες στην όχθη του Λιμενικού Σώματος. Αλλά με αυτά τα οποία έχουμε επιφορτιστεί, πλέον, στη σύγχρονη εποχή, τα εξήγησα: αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, φύλαξη των γεωτρήσεων, των FSRU, αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας, της παράνομης μετανάστευσης και ούτω καθεξής και της πόντισης των καλωδίων και αστυνόμευσής τους υποθαλασσίως, θα προχωρήσουμε σε διαγωνισμούς για την προμήθεια μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας και μη επανδρωμένων υποβρυχίων μαζί με τα drones και όλα αυτά θα συνδέονται στο ΚΕΠΙΧ, το Κέντρο Επιχειρήσεων και όλο αυτό θα είναι – όπως λειτούργησε πλέον και λειτουργεί με αυτά που παραλαμβάνουμε στην Πολιτική Προστασία – η επόμενη μέρα για το Λιμενικό Σώμα και τις θάλασσές μας»

Σχετικά με τις ανεμότρατες Τούρκων ψαράδων που φτάνουν πολύ κοντά στα ελληνικά νησιά και ψαρεύουν, ο κ. Κικίλιας υποστήριξε:

«Γι’ αυτό και διαμαρτυρηθήκαμε, συζητήσαμε και ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το έκανα στον Επίτροπο Αλιείας, τον είδα την προηγούμενη βδομάδα, κάναμε και από κοινού ανακοινώσεις. Είναι και ευρωπαϊκά θαλάσσια σύνορα αυτά τα οποία έχουμε και υποχρέωσή μας, ως ευρωπαϊκή οικογένεια, να παρέμβουμε. Το κάνουμε σε εθνικό επίπεδο. Είναι ένα πρόβλημα για εμάς. Πολλές φορές, αυτά τα αλιευτικά σκάφη έρχονται για να κρυφτούν από τον καιρό – και αυτό επιτρέπεται. Πολλές φορές, κάνουν αβλαβή διέλευση σε διεθνή ύδατα – και αυτό επιτρέπεται. Η παράνομη αλιεία και πάντως, σε σχέση με αυτό το οποίο είναι ζωτικό για τους ψαράδες μας, τον τομέα της αλιείας που είναι πολύ σημαντικός για εμάς, που είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας και κυριαρχικό δικαίωμά μας, δεν το απεμπολούμε και προφανώς, είμαστε εκεί καθημερινά, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Αιγαίου. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά το Λιμενικό, άνδρες και γυναίκες του Λιμενικού, είναι εκεί. Τους βλέπουν οι νησιώτες, τους βλέπει ο κόσμος και φυσικά, προσπαθούμε να το κάνουμε επαγγελματικά, με πατριωτισμό μεν, με ψυχραιμία δε, προκειμένου να μην προκαλέσουμε εμείς και δώσουμε το δικαίωμα για κάποιο θερμό επεισόδιο ή για κάποιον να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Δυστυχώς, πάλι η κατάσταση είναι τεταμένη».

Για το λιμάνι της Ελευσίνας

Για το λιμάνι της Ελευσίνας και αν θα δημοπρατηθεί, ο Βασίλης Κικίλιας υποστήριξε ότι «είναι η επόμενη σελίδα σε ό,τι έχει να κάνει με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Οι λιμενικές υποδομές θεωρώ ότι είναι πηγή ανάπτυξης. Θεωρώ ότι είναι προστιθέμενη αξία για τις κοινωνίες, αύξηση της αξίας των σπιτιών, των οικοπέδων, των χωραφιών, των Ελλήνων, όπως και στη Δυτική Αττική και στην Ελευσίνα αυτό θα γίνει. Και βέβαια, γεωστρατηγικά μας βοηθάνε τα μέγιστα. Από το ΤΑΙΠΕΔ θα δημοπρατήσουμε το λιμάνι της Ελευσίνας, θα αναβαθμίσουμε την περιοχή. Νομίζω εκεί αξίζει να υπάρχει και λιμάνι και μαρίνα και αξίζουν οι κάτοικοι να δουν να αυξάνεται η ποιότητα της ζωής τους, να υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση οικονομική στο λιμάνι γύρω – γύρω, αλλά και αμιγώς στα επαγγέλματα της θάλασσας. Θα γίνει, φυσικά, διεθνής διαγωνισμός, το εξήγησα ξανά αυτό. Είμαστε μια σύγχρονη, μοντέρνα ευρωπαϊκή χώρα και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Και είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι κυριότεροι και ισχυρότεροι σύμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, έχουν ξαναγυρίσει στη χώρα με διάθεση επενδύσεων, κάτι το οποίο δεν βλέπαμε πριν από δέκα, δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια και τώρα, με ικανοποίηση, παρατηρούμε ότι αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στη χώρα».

