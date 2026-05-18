Σοφία Ζαχαράκη: Νέα εθνική στρατηγική για το σχολικό δίκτυο, αποφάσεις με βάση δεδομένα, τεκμηρίωση και διαφάνεια

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Σοφία Ζαχαράκη
Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τη βελτίωση του σχεδιασμού και τη λειτουργία του δημόσιου σχολείου, απευθύνοντας πρόσκληση προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, για την εκπόνηση εξειδικευμένης επιστημονικής μελέτης σχετικά με τα οικονομικά της εκπαίδευσης.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘΑ και στοχεύει στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου εργαλείου ανάλυσης, τεκμηρίωσης και υποστήριξης των πολιτικών αποφάσεων, για την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης, σχεδιάζοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και δικαιοσύνη τις παρεμβάσεις της Πολιτείας, στη σχολική εκπαίδευση.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Ανοίγουμε για πρώτη φορά, το κεφάλαιο των οικονομικών της δημόσιας εκπαίδευσης με στόχο να αποκτήσει η Πολιτεία μια πλήρη εικόνα του πραγματικού λειτουργικού αποτυπώματος των σχολικών μας μονάδων, ώστε οι αποφάσεις μας να βασίζονται σε δεδομένα και όχι σε αποσπασματικές εκτιμήσεις. Για πιο δίκαιη κατανομή πόρων, περισσότερη διαφάνεια και καλύτερες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Σε μια περίοδο μεγάλων δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών, καθίσταται αναγκαία η πλήρης καταγραφή και ο επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού χάρτη, με βάση συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα, τεκμηρίωση και διαφάνεια. Για πρώτη φορά επιχειρούμε να αποκτήσουμε μια πλήρη εικόνα του πραγματικού λειτουργικού αποτυπώματος των σχολικών μας μονάδων, ώστε οι αποφάσεις μας να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε αποσπασματικές εκτιμήσεις».

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σύγχρονης μεθοδολογίας καταγραφής με ιδιαίτερη έμφαση:

• στην ανάπτυξη μεθοδολογίας και δεικτών για την εκτίμηση του κόστους λειτουργίας των σχολικών μονάδων,

• στην ενίσχυση της παιδαγωγικής και διοικητικής αυτονομίας των σχολείων,

• στη βελτίωση της διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων,

• καθώς και στην καταγραφή δεικτών αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με επίκεντρο τις ανάγκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, καθώς και στις δημογραφικές μεταβολές που επηρεάζουν ήδη τη λειτουργία πολλών σχολικών μονάδων στη χώρα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να αποτελέσουν εργαλείο τεκμηρίωσης για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, συμβάλλοντας στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων στην εκπαίδευση.

Η μελέτη θα εξετάσει, μεταξύ άλλων και:

• τις παραμέτρους κόστους λειτουργίας σχολικών μονάδων διαφορετικού μεγέθους και γεωγραφικής θέσης,

• τη σχέση μεταξύ σχολικής πληρότητας, μεταφορικού κόστους και εκπαιδευτικών
αναγκών,

• καθώς και εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσης του σχολικού χάρτη με βάση παιδαγωγικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ.

