Euroleague: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Αθήνας – Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο από την ΕΛΑΣ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

αστυνομία περιπολικό ελας
Αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του του ΟΑΚΑ «TELECOM CENTER ATHENS».

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, καθώς πρόκειται για αθλητική διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας και ιδιαίτερης σημασίας για την Αθήνα και τη χώρα, έχει εκπονηθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, την προστασία φιλάθλων, αποστολών και εργαζομένων, και των πολιτών καθώς και την οργανωμένη μετακίνησή τους προς και από τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Το σχέδιο προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ και στους βασικούς οδικούς άξονες.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και συνεχείς, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εισέρχονται στον χώρο επικίνδυνα ή άλλα απαγορευμένα αντικείμενα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ασφαλείας αθλητικών διοργανώσεων.

Επιπρόσθετα στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα βίας, πρόκλησης επεισοδίων, κατοχής ή χρήσης επικίνδυνων αντικειμένων, φθορών ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης συμπεριφοράς που δύναται να διαταράξει τη δημόσια τάξη και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διοργάνωσης. Οι αστυνομικές δυνάμεις θα ενεργούν άμεσα, συντονισμένα και με επιχειρησιακή ετοιμότητα σε κάθε σχετικό περιστατικό.

Παράλληλα, καλούνται οι φίλαθλοι να προσέρχονται εγκαίρως στις εγκαταστάσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών και των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Τέλος, τονίζεται ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν αναλυτικές ανακοινώσεις με ειδικότερες οδηγίες και πληροφορίες για τις προβλεπόμενες διαδρομές προσέγγισης και αποχώρησης των φιλάθλων, τα σημεία ελέγχου, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.

