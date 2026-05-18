Akylas: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του και το σημαντικό μήνυμα προς τους γονείς – «Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται…»

Ελένη Φλισκουνάκη

Φωτογραφίες: Instagram/akylas__
Εδώ και κάποιες ώρες, ο Akylas μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο φετινός εκπρόσωπός μας στη Eurovision, τη Δευτέρα 18 Μαΐου έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, περνώντας παράλληλα ένα πολύ σημαντικό μήνυμα.

Η δημοσίευσή του είναι αφιερωμένη στη μητέρα του, με την οποία έχουν μία πολύ δυνατή σχέση.

Συγκεκριμένα, ο Akylas μοιράστηκε με το κοινό του μία σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζεται μαζί με τη μητέρα του.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα βλέπουμε τον καλλιτέχνη σε βρεφική ηλικία, να κοιμάται στην αγκαλιά της μαμάς του. Σε ένα άλλο, οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, λίγες ώρες πριν από τον Μεγάλο Τελικό της Eurovision.

Το μήνυμα του ερμηνευτή

Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τις φωτογραφίες, ο Akylas έχει γράψει: «Κοίτα μαμά, πόσα όντως καταφέραμε τους τελευταίους μήνες.

Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται. Εύχομαι όλοι οι γονείς να στηρίζουν τα παιδιά τους και να τα αγαπάνε γι’ αυτό που είναι. Να τα στηρίζουν κι ας μη τα καταλαβαίνουν στην αρχή».

 

