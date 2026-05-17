Επέστρεψε ο Akylas στην Ελλάδα: Συγκινημένος στις πρώτες του δηλώσεις – «Θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου αυτό και το οφείλω στον ελληνικό λαό»

Ο Akylas επέστρεψε στην Ελλάδα την Κυριακή 17 Μαΐου, μετά το τέλος της φετινής Eurovision. Ο εκπρόσωπός μας, εμφανώς συγκινημένος, δήλωσε πως το «ταξίδι» του ευρωπαϊκού διαγωνισμού θα μείνει «χαραγμένο στην καρδιά μου», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του στον ελληνικό λαό.

Συγκεκριμένα, ο Akylas μιλώντας στους δημοσιογράφους, ανέφερε πως: «Ήταν απίστευτο, ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία για εμένα. Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα.

Αυτή τη στιγμή είμαι συναισθηματικά φορτισμένος. Στην αρχή, η αλήθεια είναι ότι το βράδυ ήταν λίγο δύσκολο, γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης, ένιωθα πως όλο αυτό που “χτίστηκε” τόσο καιρό, ξαφνικά θα φύγει. Αλλά η αγάπη του κόσμου, και εδώ στο αεροδρόμιο, όπως και στη Βιέννη… Συγγνώμη, μου είναι λίγο δύσκολο. Η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη και μου έλεγαν όλοι “ευχαριστώ”. Αυτό που έλαβα τώρα από τον κόσμο, που μου έλεγε “ευχαριστώ”, ήταν απίστευτο, και η αγκαλιά τους, και εγώ σας ευχαριστώ!».

Συνεχίζοντας, ο φετινός μας εκπρόσωπος εξήγησε ότι: «Ελπίζω να σας έκανα υπερήφανους, εγώ έδωσα το 100% μου, έκανα ό,τι καλύτερο μπορώ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά, δεν καταλαβαίνετε, δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά, δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την τιμή να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Με τον Φωκά, με την ΕΡΤ, με τα παιδιά πάνω στη σκηνή, με την ομάδα μου. Και πραγματικά, η αγάπη που λαμβάνω αυτή τη στιγμή, είναι αυτή που με κάνει να συγκινούμαι, και όχι ο φόβος».

«Η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ χαρούμενη, μου είπε να μην αγχώνομαι, ότι ήμουν φοβερός, φανταστικός, και φυσικά μου έκανε μία μεγάλη αγκαλιά», αποκάλυψε.

Επιπλέον, ο τραγουδιστής είπε: «Έχω ετοιμάσει ήδη ένα άλμπουμ, το οποίο θα μας “ταρακουνήσει” και θα μας κάνει να “χτυπηθούμε” φουλ το καλοκαίρι. Σε τέσσερις περίπου μέρες βγαίνει, να μας ανεβάσω όλους, γιατί είμαστε λίγο κλονισμένοι όλοι μετά τα χθεσινά».

«Δεν τα έβαλα ποτέ κάτω»

«Ήταν μεγάλη μου χαρά που το “Ferto” αγαπήθηκε τόσο πολύ, και από την Ευρώπη, και που τόσα άτομα μέσα στο στάδιο, και έξω, φώναζαν “Ferto”, φώναζαν το όνομά μου. Ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα, από την Καπνικαρέα πριν από λίγο καιρό», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το γιατί ζήτησε συγγνώμη, μετά το τέλος του Τελικού, ο Akylas απάντησε: «Δεν ξέρω, κάπως, νομίζω πως είχε πάει ο πήχης ψηλά, ίσως λόγω και των στοιχημάτων. Οπότε κάπως το κουβαλούσα όλο αυτό, και μετά ένιωσα πως έπρεπε κάπου να λογοδοτήσω, να δικαιολογηθώ».

«Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί πέρα και εγώ το απόλαυσα. Θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου όλο αυτό, και το οφείλω πραγματικά στον ελληνικό λαό. Από αυτό που “χτίσαμε” με τον Φωκά Ευαγγελινό και την υπόλοιπη ομάδα, δεν θα άλλαζα κάτι. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με όλο αυτό, με το αποτέλεσμα, που είχε πολύ μεράκι και δουλειά, και το αγαπήσαμε πάρα πολύ», συμπλήρωσε.

«Θα πήγαινα ξανά σίγουρα. Αν με χρειαστείτε ποτέ ξανά, τηλεφωνήστε μου. Κρατάω ότι όταν κατέβηκα από τη σκηνή, ένιωσα τη καρδιά μου γεμάτη. Ήμουν πάρα πολύ συγκινημένος, αγκάλιασα την ομάδα μου, και αυτό κρατάω.

Δεν θα τα βάλω κάτω, δεν τα έβαλα ποτέ κάτω. Η ζωή μου έφερε τόσες πολλές κλειστές πόρτες, και δεν το έβαλα ποτέ κάτω, οπότε δεν θα το βάλω ούτε τώρα. Μου έστειλε πολύς κόσμος μήνυμα, και αυτό πραγματικά μου γλύκανε πολύ την καρδούλα», κατέληξε.