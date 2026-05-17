Κοζάνη: Εντοπίστηκε πτώμα στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα – Εξετάζεται εάν ανήκει σε 78χρονο αγνοούμενο

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΚΟΖΑΝΗ
Άσχημο τέλος φαίνεται πως είχαν οι έρευνες για τον 78χρονο Στέργιο Βλάχου, ο οποίος αγνοούνταν από το πρωί της Τετάρτης. Σήμερα Κυριακή μεσημέρι εντοπίστηκε νεκρός στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα, στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia.gr, ο ηλικιωμένος με καταγωγή από τα Σέρβια έφυγε από το χωριό Πλατανόρευμα, όπου έμενε, για μία βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ.

Σημειώνεται ότι έπασχε από άνοια.

Η οικογένεια του 78χρονου ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές και απομένει η επίσημη επιβεβαίωση, αλλά όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το άψυχο σώμα που βρέθηκε ανήκει στον ηλικιωμένο.

