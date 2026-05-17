Παύλος Πολάκης: Η νέα ανάρτηση μετά τη διαγραφή του – «Περιμένω να δω αντίδραση σε αυτόν τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ»

Ελένη Φλισκουνάκη

Πολιτική

Παύλος Πολάκης
Μία νέα ανάρτηση πραγματοποίησε ο Παύλος Πολάκης στο Facebook, την Κυριακή 17 Μαΐου, αφού τέθηκε εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με απόφαση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, το Σάββατο (16/5).

Στην ανάρτησή του, ο Κρητικός βουλευτής έγραψε: «Λοιπόν, επειδή με έχετε τρελάνει στα μηνύματα και στα τηλέφωνα απο το πρωί… Μιλάω τώρα και θα ξαναμιλήσω αν και εφόσον γίνουν αυτά που πρέπει:

Α) Καλώ όλους τα μέλη και φίλους ΝΑ ΜΗΝ αποχωρούν απο το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του. Ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του, που είναι πίσω απο τις ανάγκες των καιρών. Έχει πολλά να δώσει ακόμα στο σήμερα, όταν αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του.

Β) Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και Κεντρική Επιτροπή είναι φληναφήματα χωρίς καμία βάση!

-Πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της ΚΕ απο τη μια με τους ex oficio βουλευτές μέλη του απο την άλλη. Εγώ έφυγα απο την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση του Φάμελλου που στηρίζεται στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας της ΚΟ.

-Εκλέχτηκα στην Πολιτική Γραμματεία με ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ απο την Κεντρική Επιτροπή μετά από πρόταση του Φάμελλου!

-Να θυμίσω επίσης πως στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, εκλέχτηκα πρώτος από την Κρητη με ποσοστό που ΥΠΕΡΕΒΑΙΝΕ το ποσοστό οποιουδήποτε άλλου σε ΟΛΗ την Ελλάδα!

Γ) Περιμένω να δω αντίδραση σε αυτόν τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από άλλους βουλευτές, από μέλη της ΠΓ, από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών που πρέπει να εκφραστούν δημόσια εναντίον της αδικίας σε βάρος μου και με αίτημα την ΑΜΕΣΗ συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και βέβαια της Κεντρικής Επιτροπής.

Δ) Προφανώς και πρέπει να πάρει θέση και η Επιτροπή Δεοντολογίας για τα ανυπόστατα που ακούγονται, θα απευθυνθώ εγώ σε αυτήν.

Αυτά λοιπόν προς όλους που από χθες έχουν σπάσει τα τηλέφωνα και τους ευχαριστώ. ΘΑ ΞΑΝΑΜΙΛΗΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΑ!

Παύλος Πολάκης. Βουλευτής Χανιών. Μέλος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

