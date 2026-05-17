Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως Μεσσία, που αν χαθεί από το προσκήνιο χάθηκε και η χώρα»

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

τσουκαλάς
Ως «επιβεβαίωση της αλαζονείας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης» χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, την καταληκτική ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ.

Όπως υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά, που παρουσιάζει εαυτόν ως Μεσσία που αν χαθεί από το προσκήνιο, χάθηκε και η χώρα».

Σε σχετικό σχόλιο, ο κ. Τσουκαλάς θέτει το ερώτημα πώς το τετράπτυχο Σταθερότητα, Συνοχή, Συνέπεια και Συνέχεια εκφράζεται «με τα ρεκόρ ακρίβειας και τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη».

«Πώς εκφράζεται μέσα από το σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις απευθείας αναθέσεις, τους διαγωνισμούς-ρουσφέτια στους ημετέρους;», προσθέτει, ρωτώντας επιπλέον: «Πώς εκφράζεται από την αδυναμία να δοθεί λύση στο ιδιωτικό χρέος και στην ασυδοσία των καρτέλ;».

Τονίζει στη συνέχεια ότι «γι’ αυτό και ο κ. Μητσοτάκης βολεύεται να αναμετράται με το χθες» και υποστηρίζει πως «τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων που βαφτίζονται “μεταρρυθμίσεις”».

«Θα σας ξεβολέψει σύντομα ο ελληνικός λαός δίνοντας δύναμη στο ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

