Νετανιάχου: Θα μιλήσει σήμερα με τον Τραμπ για Κίνα και Ιράν – «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ισραήλ
(Ronen Zvulun, Pool Photo via AP)
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στην Ιερουσαλήμ.

«Τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν»

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, τονίζοντας ότι το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

«Τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στη συνομιλία του με τον Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί και για τις εντυπώσεις του Αμερικανού προέδρου από το πρόσφατο ταξίδι του στην Κίνα.

«Σίγουρα θα ακούσω τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του στην Κίνα. Ίσως και άλλα πράγματα επίσης», ανέφερε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «υπάρχουν πολλές πιθανότητες» στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και πρόσθεσε πως το Ισραήλ είναι «έτοιμο για κάθε σενάριο».

16:47 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Axios: Η Κούβα απέκτησε πάνω από 300 στρατιωτικά drones – Οι ΗΠΑ αξιολογούν την «απειλή», λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Η Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones και πρόσφατα άρχισε να συζητά σχ...
15:32 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Πέθανε ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Είχε εντοπιστεί τραυματισμένος από πυρά στο γραφείο του

Πέθανε ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ύστερα από ημέρες νοσηλείας, αφού είχε εντοπιστεί τ...
08:30 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Ιταλία: Η στιγμή που το αυτοκίνητο έπεσε με 100 χλμ/ώρα πάνω σε πεζούς στη Μόντενα – Η ηρωική παρέμβαση πολιτών σταμάτησε τον οδηγό

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Μόντενα στη βόρεια Ιταλία, ότ...
06:45 , Κυριακή 17 Μαΐου 2026

Βενεζουέλα: Το Καράκας ανακοίνωσε την έκδοση του στενού συνεργάτη του Μαδούρο, Άλεξ Σάαμπ στις ΗΠΑ

Το Καράκας ανακοίνωσε την έκδοση στις ΗΠΑ του Άλεξ Σάαμπ, ενός από τους στενότερους συνεργάτες...
