Νετανιάχου: Θα μιλήσει σήμερα με τον Τραμπ για Κίνα και Ιράν – «Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος κατά την έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στην Ιερουσαλήμ.

«Τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν»

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν, τονίζοντας ότι το Ισραήλ παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

«Τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στη συνομιλία του με τον Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί και για τις εντυπώσεις του Αμερικανού προέδρου από το πρόσφατο ταξίδι του στην Κίνα.

«Σίγουρα θα ακούσω τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του στην Κίνα. Ίσως και άλλα πράγματα επίσης», ανέφερε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «υπάρχουν πολλές πιθανότητες» στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και πρόσθεσε πως το Ισραήλ είναι «έτοιμο για κάθε σενάριο».