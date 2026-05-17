Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 41 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις – Επίθεση σε εξέλιξη στο Κίεβο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Κατεστραμμένο σπίτι έπειτα από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας, στις 17 Μαΐου 2026. (Τοπικές αρχές/Telegram)
Τουλάχιστον δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και ακόμη 41 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε μέσα στη νύχτα 287 επιθετικά drones, από τα οποία τα 279 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν από τα συστήματα αεράμυνας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οκτώ drones κατάφεραν να πλήξουν επτά διαφορετικές τοποθεσίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, νέες εκρήξεις ακούγονται σήμερα στο Κίεβο, ενώ έχουν σημάνει αεροπορικοί συναγερμοί στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα επίθεση με drones.

Νεκροί και τραυματίες σε πολλές περιοχές

Στη Χερσώνα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη 15 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα παιδί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, οι ρωσικές επιθέσεις κόστισαν τη ζωή σε έναν ακόμη άμαχο, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από περισσότερες από 30 επιθέσεις με drones και πυροβολικό που στόχευσαν τέσσερις διαφορετικές περιοχές, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Σχεδόν 1.000 επιθέσεις στη Ζαπορίζια

Στη Ζαπορίζια τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι έπειτα από επιθέσεις στις περιοχές Ζαπορίζια και Πόλογκι, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συνολικά 960 πλήγματα εναντίον 49 οικισμών.

Παράλληλα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις που στόχευσαν την πόλη του Χαρκόβου και ακόμη 14 οικισμούς της περιοχής, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Επιθέσεις και στη Σούμι

Στην περιφέρεια Σούμι, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικές επιθέσεις με drones.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σχεδόν 80 επιθέσεις εναντίον 30 οικισμών, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, οχήματα και υποδομές.

Νέα επίθεση στο Κίεβο ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη αεροπορικοί συναγερμοί

Σύμφωνα με ανάρτηση του NEXTA, εκρήξεις ακούγονται αυτή την ώρα στο Κίεβο, ενώ έχουν σημάνει αεροπορικοί συναγερμοί στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας.

Όπως αναφέρεται, βρίσκεται σε εξέλιξη νέα επίθεση με drones, με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο να δηλώνει ότι η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί και να καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Ζελένσκι: Πάνω από 3.000 drones μέσα σε μία εβδομάδα

Σε ανακοίνωσή του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι μέσα στην τελευταία εβδομάδα η Ρωσία εξαπέλυσε κατά της Ουκρανίας περισσότερα από 3.170 επιθετικά drones, πάνω από 1.300 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες και 74 πυραύλους διαφόρων τύπων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις επιθέσεις σκοτώθηκαν 52 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 346, ανάμεσά τους 22 παιδιά.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι πολλά από τα πλήγματα έπληξαν πολυκατοικίες και πολιτικές υποδομές.

«Ο λαός μας χρειάζεται περισσότερη προστασία και οτιδήποτε ενισχύει την ουκρανική αεράμυνα συμβάλλει τελικά στη διάσωση ζωών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

