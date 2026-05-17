Η Ουκρανία εξαπέλυσε πάνω από 500 drones κατά της Ρωσίας – Τρεις νεκροί στην περιοχή της Μόσχας

Μαζική επίθεση με περισσότερα από 500 ουκρανικά drones δέχθηκε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι στην περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι αντιαεροπορικές άμυνες κατέρριψαν συνολικά 556 drones σε περισσότερες από δώδεκα περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, σε μία από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου.

Οι αναχαιτίσεις πραγματοποιήθηκαν σε 14 ρωσικές περιφέρειες, καθώς και στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία, αλλά και πάνω από τη Μαύρη και την Αζοφική Θάλασσα, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Νεκροί και τραυματίες στην περιοχή της Μόσχας

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, δήλωσε μέσω Telegram ότι μία γυναίκα σκοτώθηκε όταν drone έπεσε πάνω σε ιδιωτική κατοικία.

«Ένα ακόμη άτομο βρίσκεται εγκλωβισμένο κάτω από τα συντρίμμια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι άλλοι δύο άνδρες έχασαν επίσης τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Ο ίδιος δήλωσε ότι από τις 03:00 τα ξημερώματα οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις επιχειρούσαν για την απόκρουση «μαζικής επίθεσης UAV» στην περιοχή της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις αρχές, τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, ενώ στόχος έγιναν και εγκαταστάσεις υποδομών.

Moment a Ukrainian drone crashes into a residential building in Moscow. https://t.co/vEcAt6Pf5M pic.twitter.com/q0ZEdHpV2R — Woofers (@NotWoofers) May 17, 2026

Περισσότερα από 80 drones πάνω από τη Μόσχα

Μέσα στην ίδια τη ρωσική πρωτεύουσα, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν περισσότερα από 80 drones μέσα στη νύχτα.

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανέφερε μέσω Telegram ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

«Καταγράφηκαν μικρές ζημιές στα σημεία όπου έπεσαν συντρίμμια», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μία από τις επιθέσεις τραυμάτισε εργαζόμενους σε εργοτάξιο κοντά σε διυλιστήριο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Η παραγωγή του διυλιστηρίου δεν έχει διακοπεί. Τρία κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές», πρόσθεσε.

Παρότι η περιοχή της Μόσχας δέχεται συχνά επιθέσεις με drones, η ίδια η πόλη, που βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, στοχοποιείται πιο σπάνια.

Ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για αντίποινα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει την Παρασκευή ότι θα ακολουθήσουν νέα αντίποινα, μία ημέρα μετά τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο που στοίχισε τη ζωή σε 24 ανθρώπους.

Μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχειρίας την Τρίτη, η οποία είχε συμφωνηθεί με αφορμή την επέτειο της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις και επέστρεψαν σε νέες επιθέσεις.

Σε σημερινή ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις αποτελούν «απολύτως δικαιολογημένη» απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων και κοινοτήτων.

«Οι απαντήσεις μας στην παράταση του πολέμου από τη Ρωσία και στις επιθέσεις κατά των πόλεων και των κοινοτήτων μας είναι απολύτως δικαιολογημένες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι αυτή τη φορά τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας έφτασαν μέχρι την περιοχή της Μόσχας, στέλνοντας –όπως είπε– σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία ότι «το κράτος τους πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο».

Παράλληλα, ευχαρίστησε την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας και τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για την «ακρίβεια» των επιθέσεων, υπογραμμίζοντας ότι η απόσταση από τα ουκρανικά σύνορα μέχρι την περιοχή που επλήγη ξεπερνά τα 500 χιλιόμετρα.

«Η συγκέντρωση της ρωσικής αεράμυνας στην περιοχή της Μόσχας είναι η υψηλότερη. Όμως την ξεπερνάμε», έγραψε ακόμη.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε το σύνθημα: «Δόξα στην Ουκρανία!».

Our responses to Russia’s prolongation of the war and its attacks on our cities and communities are entirely justified. This time, Ukrainian long-range sanctions reached the Moscow region, and we are clearly telling the Russians: their state must end its war. Ukrainian drone and… pic.twitter.com/BVFJ1BJQ1i — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2026

«Απολύτως δικαιολογημένες» οι επιθέσεις, λέει το Κίεβο

Σε απάντηση στους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών, η Ουκρανία πραγματοποιεί τακτικά πλήγματα εντός ρωσικού εδάφους.

Μετά τις τελευταίες επιθέσεις της Μόσχας κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η στρατηγική του Κιέβου να στοχοποιεί στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις εντός της Ρωσίας είναι «απολύτως δικαιολογημένη», καθώς αποσκοπεί στο να πλήξει τη δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Την ίδια ώρα, σύμμαχοι της Ουκρανίας κατηγορούν τη Ρωσία ότι υπονομεύει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες, με το Κίεβο να απορρίπτει τις ρωσικές απαιτήσεις για παραχώρηση εδαφών στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς.

Παρά τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για επανέναρξη συνομιλιών, οι επαφές έχουν επιβραδυνθεί αισθητά μετά τη μετατόπιση της αμερικανικής προσοχής στον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.