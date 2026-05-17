Η Μελόνι μεταβαίνει στη Μόντενα μετά την επίθεση με αυτοκίνητο σε πεζούς – Ακύρωσε συνάντηση στην Κύπρο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters/Stringer
Στη Μόντενα μεταβαίνει την Κυριακή η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, μία ημέρα μετά την επίθεση με αυτοκίνητο σε πλήθος στο κέντρο της πόλης, που άφησε πίσω αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το Reuters, η Μελόνι ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση στη Λευκωσία με τον πρόεδρο της Κύπρου προκειμένου να επισκεφθεί την ιταλική πόλη.

Στη Μόντενα αναμένεται να μεταβεί και ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα.

Οκτώ τραυματίες, οι τέσσερις σοβαρά

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο όταν 30χρονος άνδρας, γεννημένος στην Ιταλία και μαροκινής καταγωγής, έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος στο κέντρο της πόλης.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν οκτώ άνθρωποι, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει και τραυμάτισε με μαχαίρι έναν από τους τρεις περαστικούς που επιχείρησαν να τον σταματήσουν.

Αργότερα συνελήφθη από την αστυνομία.

Έρευνα για «σφαγή»

Η εισαγγελία της Μόντενα ανακοίνωσε την Κυριακή ότι ο ύποπτος ερευνάται για «σφαγή» ( «strage») και πρόκληση σωματικών βλαβών, ενώ οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο άνδρας χτύπησε πεζούς στο πολυσύχναστο κέντρο της πόλης των περίπου 180.000 κατοίκων «με αδιάκριτο, τυχαίο και εσκεμμένο τρόπο».

«Είχε αντιμετωπίσει προβλήματα ψυχικής υγείας»

Ο δήμαρχος της Μόντενα, Μάσιμο Μετσέτι, δήλωσε στο RaiNews24 ότι ο 30χρονος είχε λάβει θεραπεία το 2022 για προβλήματα ψυχικής υγείας που σχετίζονταν με σχιζοειδή διαταραχή προσωπικότητας.

Όπως ανέφερε, μετά τη θεραπεία «χάθηκαν τα ίχνη του».

Οι εισαγγελικές αρχές πρόσθεσαν ότι δύο από τους σοβαρά τραυματίες υπέστησαν ακρωτηριασμό στα πόδια, ενώ ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

