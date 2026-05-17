Νότια Κορέα: Ζητεί εξηγήσεις από το Ιράν για την επίθεση σε κορεατικό πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Η Νότια Κορέα ζήτησε από το Ιράν να ξεκαθαρίσει τη θέση του σχετικά με την πρόσφατη επίθεση σε νοτιοκορεατικό φορτηγό πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Σεούλ, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Τσο Χιουν, έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε την Κυριακή με τον Ιρανό ομόλογό του.

Η Σεούλ βλέπει μικρή πιθανότητα εμπλοκής άλλης πλευράς

Η κίνηση έρχεται ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις και τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή.

Νοτιοκορεάτης αξιωματούχος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θεωρείται μικρή η πιθανότητα η επίθεση να πραγματοποιήθηκε από οντότητα διαφορετική από το Ιράν.