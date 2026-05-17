ΗΠΑ: Εμπόδιο στη χρηματοδότηση της αίθουσας χορού του Τραμπ έπειτα από απόφαση της Γερουσίας

Σοβαρό πλήγμα στα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για την κατασκευή νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο προκάλεσε απόφαση κορυφαίας αξιωματούχου της αμερικανικής Γερουσίας, η οποία αφαίρεσε από τεράστιο νομοσχέδιο δαπανών τη χρηματοδότηση ασφαλείας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το έργο.

Η απόφαση της κοινοβουλευτικής συμβούλου της Γερουσίας, Ελίζαμπεθ ΜακΝτόνα, θεωρείται σημαντικό πλήγμα για τον Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι επιχειρούν να εξασφαλίσουν ομοσπονδιακά κονδύλια για την προστασία και αναβάθμιση του νέου συγκροτήματος.

Οι Ρεπουμπλικανοί ζητούν 1 δισ. δολάρια

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η κατασκευή της αίθουσας χορού θα χρηματοδοτηθεί μέσω ιδιωτικών δωρεών ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές επιδιώκουν να εξασφαλίσουν επιπλέον 1 δισεκατομμύριο δολάρια από χρήματα φορολογουμένων για τη Secret Service, με στόχο αναβαθμίσεις ασφαλείας στην αίθουσα χορού αλλά και σε άλλες υποδομές που κατασκευάζονται κάτω από αυτήν, σύμφωνα με το Reuters.

Η ΜακΝτόνα έκρινε ότι η σχετική πρόβλεψη δεν μπορεί να περάσει με τις ειδικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι Ρεπουμπλικανοί για να αποφύγουν τη στήριξη των Δημοκρατικών, καθώς απαιτούνται 60 ψήφοι στη Γερουσία για την έγκρισή της.

Οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν σήμερα πλειοψηφία 53-47.

Αντιδράσεις από τους Δημοκρατικούς

Οι Δημοκρατικοί έχουν ασκήσει έντονη κριτική στο σχέδιο του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το ακριβό και «εκτός πραγματικότητας» σε μια περίοδο που οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ζωής και υψηλές τιμές καυσίμων.

Ο γερουσιαστής Τζεφ Μέρκλεϊ, κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Γερουσίας, δήλωσε ότι το κόμμα του θα συνεχίσει να αμφισβητεί οποιαδήποτε νέα προσπάθεια χρηματοδότησης του έργου.

«Αναμένουμε ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα αλλάξουν το νομοσχέδιο για να ικανοποιήσουν τον Τραμπ, αλλά οι Δημοκρατικοί είναι έτοιμοι να αμφισβητήσουν κάθε αλλαγή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το καλύτερο κτίριο του είδους του στον κόσμο»

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα το σχέδιο, γράφοντας στα social media ότι η νέα αίθουσα χορού θα είναι «το καλύτερο κτίριο του είδους του οπουδήποτε στον κόσμο».

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το έργο θα εκσυγχρονίσει τις υποδομές του Λευκού Οίκου, θα ενισχύσει την ασφάλεια και θα μειώσει την ανάγκη χρήσης προσωρινών εξωτερικών κατασκευών για μεγάλες εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου τον Σεπτέμβριο του 2028, λίγο πριν από το τέλος της δεύτερης προεδρικής του θητείας.

Νομική μάχη για την κατεδάφιση της East Wing

Το έργο έχει προκαλέσει αντιδράσεις και λόγω της απόφασης του Τραμπ να προχωρήσει στην κατεδάφιση της East Wing του Λευκού Οίκου, η οποία είχε κατασκευαστεί το 1902 επί προεδρίας Θίοντορ Ρούζβελτ και επεκτάθηκε δεκαετίες αργότερα επί Φράνκλιν Ρούζβελτ.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση National Trust for Historic Preservation έχει καταθέσει αγωγή, υποστηρίζοντας ότι ούτε ο πρόεδρος ούτε η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων είχαν εξουσία να κατεδαφίσουν ιστορικό κτίριο και να κατασκευάσουν νέα μεγάλη εγκατάσταση χωρίς ρητή έγκριση του Κογκρέσου.

Παρά τις νομικές προσφυγές, εφετείο των ΗΠΑ επέτρεψε τον Απρίλιο να συνεχιστούν οι εργασίες κατασκευής.

Πολιτική σύγκρουση ενόψει εκλογών

Το θέμα αποκτά πλέον και πολιτικές διαστάσεις ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, με τους Δημοκρατικούς να προσπαθούν να παρουσιάσουν τους Ρεπουμπλικανούς ως αποκομμένους από τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Σύμφωνα με τους Δημοκρατικούς, η στήριξη ενός τόσο δαπανηρού έργου τη στιγμή που αυξάνονται οι ενεργειακές τιμές λόγω του πολέμου με το Ιράν ενισχύει την εικόνα ενός κόμματος που δεν αντιλαμβάνεται τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι Αμερικανοί.