Ελληνική Λύση: Σε παράσταση “πολιτικής σάτιρας” εξελίχθηκε το συνέδριο της ΝΔ

«Σε παράσταση “πολιτικής σάτιρας” εξελίχθηκε το συνέδριο της ΝΔ», υποστηρίζει η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας: «Με χρονοκαθυστέρηση ο “ναι σε όλα” στον Μητσοτάκη, Νίκος Δένδιας, “διαφοροποιήθηκε” με ψιθύρους “πατριωτικής νοσταλγίας” προς άγραν ψήφων».

Παράλληλα, το Γραφείο Τύπου του κόμματος σημειώνει: «Ακούσαμε ικεσίες για ενότητα από μητσοτακικούς, ταυτόχρονα με καρφιά για αλεξιπτωτιστές, αυλικούς και θεατρινισμούς από τριτοκλασάτους “ρολίστες” όπως ο Γεωργιάδης».

Τέλος, σύμφωνα με την Ελληνική Λύση, «το συνέδριο της ΝΔ ήταν ένα θεατρικό “μπουλούκι” με μοναδικό στόχο την παραμονή στην καρέκλα».