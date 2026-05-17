Συνέδριο ΝΔ – Ρουσόπουλος: Να τελειώσει η ενδοσκόπηση τώρα – Όλοι παρόντες και απόντες έχουν προσφέρει στην παράταξη

Με έντονο μήνυμα ενότητας και με σαφή αναφορά στις επόμενες εθνικές εκλογές ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρο Ρουσόπουλο, να δίνει το πολιτικό στίγμα της παράταξης για τα επόμενα χρόνια και την πορεία της χώρας προς το 2030.

Ο κ. Ρουσόπουλος υπογράμμισε ότι το συνέδριο δεν ήταν «μία ακόμη κομματική διαδικασία», αλλά μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση για το μέλλον της Ελλάδας, ενώ ευχαρίστησε τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής και τα στελέχη που εργάστηκαν για τη διοργάνωση.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρότασή του να αναλάβει την προεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής.

«Τελειώνει η ενδοσκόπηση»

Περνώντας στην πολιτική ουσία του συνεδρίου, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος τόνισε ότι κατά τη διάρκεια του τριημέρου κυριάρχησαν οι ιδέες, οι προτάσεις αλλά και η κριτική, σημειώνοντας ότι πλέον «τελειώνει η ενδοσκόπηση» και ξεκινά η προσπάθεια για τον επόμενο μεγάλο στόχο της παράταξης.

Όπως είπε, αυτός ο στόχος είναι «την καλύτερη Ελλάδα του αύριο και το νέο εφαλτήριο που είναι οι επόμενες εκλογές».

Η αναφορά στον Τσώρτσιλ και οι αιχμές για εσωστρέφεια

Σε μία αποστροφή με σαφείς εσωκομματικές αιχμές, επικαλέστηκε τη γνωστή φράση του Ουίνστον Τσώρτσιλ ότι «οι αντίπαλοί μας είναι απέναντι και οι εχθροί μας μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Παρότι ήταν μεγάλη προσωπικότητα, ας προσπαθήσουμε να τον διαψεύσουμε».

Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να στείλει μήνυμα συσπείρωσης, τονίζοντας ότι όλοι όσοι υπηρέτησαν τη Νέα Δημοκρατία έχουν προσφέρει στην παράταξη και ότι όσοι συνεχίζουν σήμερα τη μάχη πρέπει να προχωρήσουν μπροστά «δίνοντας το χέρι ο ένας στον άλλον».

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι διαφορετικά «η φανέλα θα γίνει ένα πουκάμισο αδειανό», αφήνοντας σαφείς αιχμές για προσωπικές στρατηγικές και φαινόμενα εσωστρέφειας.

Ο απολογισμός της επταετίας Μητσοτάκη

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής προχώρησε σε συνολικό απολογισμό της επταετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας επτά βασικές κατακτήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Πρώτη, όπως ανέφερε, ήταν η μετάβαση της Ελλάδας «από την εποχή της αμφισβήτησης στην εποχή της αξιοπιστίας», με ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομική σταθερότητα και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Σημαντική έμφαση έδωσε και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, περιγράφοντας μια Ελλάδα ισχυρότερη μέσα σε ένα εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Παράλληλα, χαρακτήρισε σημαντική κατάκτηση τη διαχείριση αλλεπάλληλων κρίσεων, από την πανδημία έως την ενεργειακή κρίση και τις διεθνείς συγκρούσεις, χωρίς –όπως είπε– να διαταραχθεί η κοινωνική και πολιτική συνοχή.

Οι στόχοι για την επόμενη ημέρα

Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος αναφέρθηκε ακόμη στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, στην ενίσχυση του διεθνούς κύρους της Ελλάδας αλλά και στην αποκατάσταση της εθνικής αυτοπεποίθησης, την οποία χαρακτήρισε ίσως τη σημαντικότερη κατάκτηση της τελευταίας επταετίας.

Περιγράφοντας τις βασικές προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας για το επόμενο διάστημα, στάθηκε στην ανάπτυξη μέσω επενδύσεων και ενίσχυσης της μεσαίας τάξης, στη στήριξη της οικογένειας και των νέων, στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού ψηφιακού κράτους αλλά και σε μία πιο σύγχρονη και ανταγωνιστική Παιδεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα εθνικά ζητήματα, τονίζοντας την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονων αναταράξεων, ενώ επανέλαβε ότι στόχος είναι μια Ελλάδα που θα δίνει στους νέους λόγους να παραμένουν και να δημιουργούν στη χώρα.

Ο συμβολισμός με το σκάκι και η αναφορά στον Κασπάροφ

Κλείνοντας την ομιλία του, χρησιμοποίησε τον συμβολισμό του σκακιού, σημειώνοντας ότι κάθε παρτίδα ξεκινά με 16 κομμάτια, όπως και η Νέα Δημοκρατία μετά το 16ο Συνέδριό της ξεκινά «μια νέα και ίσως πιο απαιτητική παρτίδα».

Μάλιστα, επικαλέστηκε τον Γκάρι Κασπάροφ για να υπογραμμίσει ότι στην πολιτική κερδίζει εκείνος που διαθέτει σχέδιο, υπομονή και στρατηγική, καταλήγοντας πως αυτά τα χαρακτηριστικά «τα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία».

Ολόκληρη η ομιλία:

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ

Αγαπητοί σύνεδροι,

Ολοκληρώνουμε σήμερα το 16ο Συνέδριό μας έχοντας επίγνωση ότι δεν ήταν μόνο μία ακόμη κομματική διαδικασία αλλά μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση για την πορεία της χώρας και

για την Ελλάδα του 2030.

Ευχαριστώ τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής για τον κόπο που κατέβαλαν αυτούς τους μήνες καθώς και όλα τα στελέχη που εργάστηκαν αθόρυβα σε κάθε πόστο που εθελοντικά ανέλαβαν ή τους ανετέθη.

Ευχαριστώ τον πρόεδρο για την τιμητική πρότασή του να είμαι πρόεδρος αυτής της οργανωτικής επιτροπής.

Δεν θα εξαντλήσω όμως την ομιλία μου σε ευχαριστίες μόνον. Ζήτησα την πρώτη ημέρα ανοίγοντας το συνέδριο να αφήσετε τις λέξεις ελεύθερες να πλημυρίσουν το τριήμερο με ιδέες, προτάσεις, κριτική.

Και το κάνατε.

Ζητώ τώρα να τελειώσει η ενδοσκόπηση και να σκεφτούμε τον ένα και μοναδικό στόχο που έχουμε μπροστά μας. Την καλύτερη Ελλάδα του αύριο και το νέο εφαλτήριο που είναι οι επόμενες εκλογές.

Κάποτε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ είπε ότι οι αντίπαλοί μας είναι απέναντι και οι εχθροί μας στο ίδιο μας το κόμμα. Παρότι ήταν μεγάλη προσωπικότητα ας προσπαθήσουμε να τον διαψεύσουμε.

Όλοι –παρόντες και απόντες- έχουν προσφέρει στην παράταξη. Όσοι συνεχίζουν την μάχη ας κοιτάξουν μπροστά και ας δώσουν το χέρι ο ένας στον άλλον. Αλλιώς η φανέλα –στην οποίαν τόσοι αναφέρθηκαν- θα γίνει ένα πουκάμισο αδειανό… Και όλοι αντιλαμβανόμαστε τι λέω. Αποτιμήσαμε τα 7 χρόνια της διακυβέρνησής μας.

Και μιας και μου αρέσει ο αριθμός 7 θα ξεχωρίσω τα 7 κεφάλαια κατακτήσεις – αυτής της πορείας παρότι το έργο που παράχθηκε αυτά τα χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερο: Πρώτη κατάκτηση, η επαναφορά της Ελλάδας από την εποχή της αμφισβήτησης στην εποχή της αξιοπιστίας.

Δεύτερη, η οικονομική σταθερότητα και η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Τρίτη, η ενίσχυση της εθνικής μας ισχύος, των Ενόπλων Δυνάμεων και της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας σε μια εξαιρετικά ασταθή περιοχή.

Τέταρτη, η διαχείριση διαδοχικών παγκόσμιων κρίσεων: της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης, των πολέμων και των διεθνών αναταράξεων, χωρίς να χαθεί η πολιτική και κοινωνική συνοχή της χώρας.

Πέμπτη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και η προσπάθεια να αποκτήσει επιτέλους ο πολίτης ένα κράτος που τον υπηρετεί αντί να τον ταλαιπωρεί.

Έκτη, η ενίσχυση του διεθνούς κύρους της Ελλάδας και η επιστροφή της χώρας στον πυρήνα των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων.

Και έβδομη, ίσως σημαντικότερη από όλες, η αποκατάσταση της εθνικής αυτοπεποίθησης.

Όμως ένα συνέδριο δεν υπάρχει μόνο για να αποτιμά το παρελθόν.

Υπάρχει κυρίως για να χαράζει το μέλλον. Και μέσα από τις εργασίες αυτού του συνεδρίου αναδείχθηκαν καθαρά οι μεγάλες προτεραιότητες της Ελλάδας του 2030.

Πρώτη προτεραιότητα, μια οικονομία με περισσότερες επενδύσεις, καλύτερους μισθούς και ισχυρότερη μεσαία τάξη.

Δεύτερη, μια κοινωνική πολιτική που περιλαμβάνει την υγεία για όλους και την ακόμη μεγαλύτερη στήριξη στους νέους ανθρώπους, στην οικογένεια, σε όσους δοκιμάζονται περισσότερο.

Τρίτη, ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο ψηφιακό και πιο ανθρώπινο, που θα αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος του πολίτη.

Τέταρτη, μια Παιδεία πιο σύγχρονη, πιο ανταγωνιστική και πιο συνδεδεμένη με τις ανάγκες της νέας εποχής.

Πέμπτη, μια Ελλάδα ισχυρή στα εθνικά της θέματα, στην άμυνα και στη διεθνή της παρουσία.

Έκτη, η πολιτική σταθερότητα σε μια εποχή μεγάλων διεθνών αναταράξεων.

Και έβδομη, μια πατρίδα που θα δίνει στα παιδιά της λόγους να μένουν, να δημιουργούν εντός της και όχι κάπου μακριά της.

Φίλες και φίλοι,

Έμεινα μέχρι αργά χθες και σας άκουσα όλους. Σκεπτόμενος την σημερινή μου ομιλία στο κλείσιμο του 16ου Συνεδρίου μας, θυμήθηκα ότι στο σκάκι ξεκινά κανείς την παρτίδα με δεκαέξι κομμάτια.

Είμαστε λοιπόν και εμείς, μετά το 16ο Συνέδριό μας, στην αρχή μιας νέας παρτίδας. Ίσως της πιο απαιτητικής από όσες έχουμε δώσει μέχρι σήμερα.

«Στο σκάκι, όπως και στη ζωή, η στρατηγική είναι ζήτημα επιλογών και ευθύνης», είπε ο μεγάλος σκακιστής Garry Kasparov.

Ίσως γι’ αυτό στην πολιτική δεν κερδίζει εκείνος που κάνει τις πιο θορυβώδεις ή εντυπωσιακές κινήσεις. Κερδίζει εκείνος που έχει σχέδιο, υπομονή, καθαρό στόχο και την ικανότητα να βλέπει πιο μακριά από την επόμενη κίνηση. Εκείνος που μπορεί να συνδυάζει τη στρατηγική με την ευθύνη.

Και όλοι ξέρουμε ότι αυτός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η Νέα Δημοκρατία.

Σας ευχαριστώ πολύ.