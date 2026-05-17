Ιράν: Ο Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ αναλαμβάνει ειδικός απεσταλμένος για τις σχέσεις με την Κίνα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ
Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής της Τεχεράνης στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, αναλαμβάνει πλέον και ειδικό ρόλο στις σχέσεις του Ιράν με την Κίνα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε, επικαλούμενο «καλά ενημερωμένες πηγές», ότι ο Γκαλιμπάφ «διορίστηκε πρόσφατα ειδικός απεσταλμένος του Ιράν για τις κινεζικές υποθέσεις».

Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά και τον βασικό εισαγωγέα ιρανικού πετρελαίου, γεγονός που καθιστά τις διμερείς σχέσεις ιδιαίτερα κρίσιμες για την Τεχεράνη.

Η πρόταση Πεζεσκιάν και η έγκριση Χαμενεΐ

Σύμφωνα με το Tasnim, τον διορισμό του Γκαλιμπάφ εισηγήθηκε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ενώ εγκρίθηκε από τον ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Το πρακτορείο διευκρίνισε ακόμη ότι ο Γκαλιμπάφ θα είναι υπεύθυνος για τον «συντονισμό διαφόρων πτυχών των ιρανοκινεζικών σχέσεων».

Τη συγκεκριμένη θέση κατείχε στο παρελθόν και ο Αλί Λαριτζανί κατά τη διάρκεια της θητείας του στην προεδρία του ιρανικού κοινοβουλίου, όπως ανέφερε το πρακτορείο Fars.

Η συμφωνία των 25 ετών με την Κίνα

Από τη θέση αυτή, ο Λαριτζανί είχε επιβλέψει την οριστικοποίηση της στρατηγικής και εμπορικής συμφωνίας 25 ετών μεταξύ Ιράν και Κίνας, η οποία υπεγράφη το 2021.

Ο Λαριτζανί σκοτώθηκε τον Μάρτιο σε ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα.

Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ και ο ρόλος του Γκαλιμπάφ

Ο Γκαλιμπάφ είχε ηγηθεί της ιρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 12 Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ με αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Οι επαφές αυτές θεωρούνται οι υψηλότερου επιπέδου συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Η διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Κίνα, το Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι το πολεμικό του ναυτικό είχε εγκρίνει από την προηγούμενη ημέρα τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη έχει αποκλείσει το στρατηγικής σημασίας πέρασμα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ωστόσο φαίνεται πως προχωρά σε ειδικές διευθετήσεις για το Πεκίνο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών.

