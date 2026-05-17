Αχαΐα: Άνδρας κυκλοφορούσε με αλυσοπρίονο στους δρόμους του χωριού

Ευανθία Τασσοπούλου

Κοινωνία

Έντονη αναστάτωση και φόβος επικράτησαν το πρωί της Κυριακής στο Μετόχι Αχαΐας. Ένας άνδρας φέρεται να κυκλοφορούσε στους δρόμους του αχαϊκού χωριού, κρατώντας ένα αλυσοπρίονο.

Το ασυνήθιστο αυτό περιστατικό προκάλεσε άμεση ανησυχία και πανικό στους κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με το thebest.gr

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, με κατοίκους να ειδοποιούν άμεσα τις Αρχές για τη συμπεριφορά του άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε ιδιαίτερα έντονη ψυχολογική κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τον άνδρα και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λήξει το συμβάν χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή περαιτέρω κίνδυνος για τους κατοίκους.

