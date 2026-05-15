Αχαΐα: Συνελήφθη ο δράστης της απόπειρας ανθρωποκτονίας εναντίον του 35χρονου – Είναι συγγενής του

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας
Συνελήφθη o 52χρονος που αποπειράθηκε να δολοφονήσει έναν 35χρονο άνδρα στην Κάτω Αχαΐα. Πληροφορίες του tempo24.news αναφέρουν πως πρόκειται για συγγενή του θύματος τον οποίο κάρφωσε με μαχαίρι στην πλάτη κατά τη διάρκεια καβγά.

Αφορμή του διαπληκτισμού δράστη και θύματος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν επεισόδιο που προκλήθηκε νωρίτερα ανάμεσα στο θύμα και τον αδελφό του δράστη.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί είχαν ταυτοποιήσει τον δράστη ο οποίος μετά την πράξη του εξαφανίστηκε από το σημείο και ύστερα από έρευνες κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Το θύμα αιμόφυρτο είχε μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο “Αγ. Ανδρέας” όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

