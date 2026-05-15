Κατάληψη γερανού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Ακτιβιστές ανάρτησαν πανό για τα Προσφυγικά – Δείτε εικόνες

Εύη Κατσώλη

«Κατάληψη» σε γερανό του εργοταξίου του μετρό στη συμβολή της Αλεξάνδρας και της Μουστοξύδη πραγματοποιεί ομάδα ακτιβιστών, οι οποίοι ανέβηκαν σε μεγάλο ύψος και ανάρτησαν πανό με μήνυμα υποστήριξης της κοινότητας των Προσφυγικών της Αλεξάνδρας.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης άναψαν καπνογόνα, πέταξαν ενημερωτικά κείμενα και φώναξαν συνθήματα.

Παράλληλα, μέσα από την ανακοίνωσή τους απευθύνουν κάλεσμα για συμμετοχή σε πορεία το Σάββατο 15 Ιουνίου 2026, με στόχο –όπως αναφέρουν– την αντίδραση στα σχέδια εκκένωσης και εμπορικής αξιοποίησης του χώρου.

