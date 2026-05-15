Έλενα Χριστοπούλου για το GNTM: «Καλά στέφανα – Δεν έχω λόγο να επιστρέψω»

Ελένη Φλισκουνάκη

Έλενα Χριστοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/elena_hristopoulou
Την Έλενα Χριστοπούλου συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών, σε εκδήλωση. Στις δηλώσεις της, οι οποίες προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου στο «Happy Day» με την Σταματίνα Τσιμτσιλή, η artist manager αναφέρθηκε στη τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν, καθώς και στην επόμενη, ενώ ρωτήθηκε και για το GNTM. 

Έλενα Χριστοπούλου: Με δυσκολεύει ότι η ειλικρίνειά μου μπορεί να παρεξηγηθεί

Σχετικά με την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, η Έλενα Χριστοπούλου είπε πως: «Θα δούμε τι θα κάνει το OPEN, δεν έχουμε μιλήσει ακόμα. Το Real View ακόμα τρέχει, η σεζόν δεν έχει τελειώσει».

Η απάντηση για το Real View και το GNTM

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, εξήγησε πως: «Θα ήταν μία καλή τηλεοπτική χρονιά, αν είχε και τα κατάλληλα νούμερα. Για να ακριβολογούμε. Θα πω ότι ήταν μία τίμια χρονιά, και θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη. Δεν έχει να κάνει με το δέσιμο, γιατί η δουλειά είναι δουλειά, η φιλία είναι άλλο πράγμα, οι σχέσεις είναι άλλο πράγμα, η χημεία είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει να κάνει με αυτό, όχι. Δεν είμαστε φίλες στο Real View, είμαστε συνεργάτες προς το παρόν. Εύχομαι κάποια στιγμή να μπορούμε να γίνουμε και φίλες». 

Ορέστης Χαλκιάς: «Η Έλενα Χριστοπούλου μου άλλαξε τη ζωή»

Όταν ρωτήθηκε για τη νέα σεζόν του GNTM, η Έλενα Χριστοπούλου απάντησε: «Καλά στέφανα! Η Μπέττυ Μαγγίρα μου αρέσει πάντα, είναι νέος αέρας, είναι νέα προσθήκη, και τους εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν έχω λόγο να επιστρέψω στο GNTM, είμαι μια χαρά. Ναι, θα το δω, θα το χαζέψω, εννοείται. Μα πάντα μου αρέσουν τα ριάλιτι μόδας, ούτως ή άλλως». 

00:57 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

