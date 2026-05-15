Δημήτρης Αλεξάνδρου για τα γενέθλια της Ρίας Ελληνίδου: «Χρόνια πολλά 10 χρόνια μικρότερή μου» – Δείτε το βίντεο

Η σειρά του Δημήτρη Αλεξάνδρου ήταν χθες να ευχηθεί «χρόνια πολλά» στη σύντροφό του Ρία Ελληνίδου, καθώς το αγαπημένο ζευγάρι έχει μια μέρα και… 10 χρόνια διαφορά στη χρονολογία γέννησης.

Την Τετάρτη 13/5, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε γενέθλια και η αγαπημένη του, Ρία Ελληνίδου, του ευχήθηκε μέσα από ένα τρυφερό στόρυ, το οποίο δημοσιοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Χρόνια πολλά αστέρι μου. Γεννηθήκαμε με μια μέρα διαφορά και ας υπάρχει απόσταση 10 χρόνια», ποζάροντας και οι δύο χαρούμενοι και ευδιάθετοι, σε μια ζεστή αγκαλιά.

Χθες Πέμπτη 14/5, λοιπόν, ήταν η σειρά του μοντέλου, να ευχηθεί στην αγαπημένη του, γιατί όπως οι ίδιοι δημοσιοποίησαν, στα social media τους, έχουν μια μέρα διαφορά.

Συγκεκριμένα, ο ίδιος, ήθελε να πειράξει την τραγουδίστρια, ρωτώντας την ποια είναι η ηλικία της. Εκείνη απάντησε ότι είναι 10 χρόνια μικρότερή του. Τότε, λοιπόν, ο Δημήτρης, της είπε: «Χρόνια πολλά 10 χρόνια μικρότερή μου»!

