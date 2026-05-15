Μασκ εναντίον OpenAI: Η δίκη που μπορεί να τινάξει στον αέρα την αυτοκρατορία του Άλτμαν φτάνει στην τελική ευθεία

Με τις τελικές αγορεύσεις να ξεκινούν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας, η πολυσυζητημένη δικαστική σύγκρουση ανάμεσα στον Έλον Μασκ και την OpenAI εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της, με τους ενόρκους να καλούνται πλέον να αποφασίσουν αν ο Σαμ Άλτμαν και η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης παραβίασαν τη συμφωνία ίδρυσής της.

Η δίκη, που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα στο Όκλαντ, έχει καθηλώσει τη Σίλικον Βάλεϊ και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές των σχέσεων ανάμεσα στους δύο ισχυρούς άνδρες της τεχνολογίας, καθώς και το παρασκήνιο πίσω από τη μετατροπή της OpenAI από μη κερδοσκοπικό οργανισμό σε κολοσσό δισεκατομμυρίων, αναφέρει ο Guardian.

Ο Μασκ κατηγορεί τον Άλτμαν ότι «έκλεψε» την OpenAI

Ο Έλον Μασκ υποστηρίζει ότι ο Σαμ Άλτμαν, η OpenAI και ο πρόεδρος της εταιρείας Γκρεγκ Μπρόκμαν παραβίασαν τη βασική συμφωνία πάνω στην οποία δημιουργήθηκε η εταιρεία, μετατρέποντάς τη σε κερδοσκοπική επιχείρηση και απομακρύνοντάς την από την αρχική αποστολή της.

Σύμφωνα με την πλευρά του Μασκ, η OpenAI ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο να προστατεύσει την ανθρωπότητα από τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης και να λειτουργήσει ως αντίβαρο στη Google.

Η OpenAI απορρίπτει πλήρως τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι ο Μασκ γνώριζε εξαρχής τα σχέδια δημιουργίας κερδοσκοπικής δομής και ότι σήμερα κινείται από ζήλια και προσωπική πικρία επειδή απέτυχε να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας το 2018.

Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει ότι το μη κερδοσκοπικό σκέλος εξακολουθεί να εποπτεύει την OpenAI και αποτελεί μία από τις πιο ισχυρά χρηματοδοτούμενες φιλανθρωπικές δομές στον κόσμο.

«Αν δεν πιστεύετε τον Άλτμαν, δεν μπορούν να κερδίσουν»

Κατά την τελική αγόρευση, ο δικηγόρος του Μασκ, Στίβεν Μόλο, επιχείρησε να χτυπήσει την αξιοπιστία του Σαμ Άλτμαν, λέγοντας ότι η υπεράσπιση της OpenAI βασίζεται αποκλειστικά στο αν οι ένορκοι τον θεωρούν αξιόπιστο.

«Η αξιοπιστία του Σαμ Άλτμαν είναι το κεντρικό ζήτημα της υπόθεσης. Αν δεν τον εμπιστεύεστε, δεν μπορούν να κερδίσουν. Είναι τόσο απλό», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, χρησιμοποίησε μια θεατρική παρομοίωση, ζητώντας από τους ενόρκους να φανταστούν πως βρίσκονται μπροστά σε μια τρομακτική γέφυρα πάνω από ποτάμι εκατοντάδων μέτρων και κάποιος τους διαβεβαιώνει ότι η γέφυρα στηρίζεται «στην εκδοχή της αλήθειας του Άλτμαν».

«Θα περνούσατε απέναντι; Δεν νομίζω ότι πολλοί θα το έκαναν», δήλωσε.

Εκρηκτικές στιγμές μέσα στη δικαστική αίθουσα

Η δίκη έχει ήδη προσφέρει σειρά έντονων αντιπαραθέσεων και αποκαλύψεων για τη μακροχρόνια σύγκρουση Μασκ και Άλτμαν.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές, ο Μασκ κατηγόρησε επανειλημμένα τον Άλτμαν ότι «έκλεψε μια φιλανθρωπική οργάνωση», ενώ ο επικεφαλής της OpenAI απάντησε από το εδώλιο:

«Συμφωνώ ότι δεν μπορεί να την κλέψει. Ο κύριος Μασκ προσπάθησε να τη σκοτώσει».

Έξω από το δικαστήριο σχηματίζονταν καθημερινά ουρές από δημοσιογράφους, επενδυτές και φανατικούς της τεχνολογίας που ήθελαν να παρακολουθήσουν από κοντά τη σύγκρουση.

Η δικαστής Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς χρειάστηκε αρκετές φορές να παρέμβει για να επαναφέρει τη διαδικασία στο αντικείμενο της υπόθεσης, αποτρέποντας συζητήσεις περί «Αποκάλυψης της AI» και άλλων θεωρητικών σεναρίων.

Τι διακυβεύεται για την OpenAI

Πέρα από το επικοινωνιακό πλήγμα, η υπόθεση αποτελεί σοβαρή απειλή για την OpenAI σε μια περίοδο που σχεδιάζει δημόσια εγγραφή με αποτίμηση που θα μπορούσε να αγγίξει το 1 τρισ. δολάρια.

Ο Μασκ ζητά την απομάκρυνση των Σαμ Άλτμαν και Γκρεγκ Μπρόκμαν από τη διοίκηση της εταιρείας, καθώς και την ακύρωση της κερδοσκοπικής δομής της OpenAI.

Παράλληλα, απαιτεί να μεταφερθούν 134 δισ. δολάρια από το κερδοσκοπικό σκέλος πίσω στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Αν οι ένορκοι αποφανθούν ότι η OpenAI και ο Άλτμαν φέρουν ευθύνη, η τελική απόφαση για τις κυρώσεις και τα μέτρα που θα επιβληθούν θα ληφθεί από τη δικαστή Γκονζάλες Ρότζερς.