Ντόναλντ Τραμπ: Επί Μπάιντεν «ήμασταν ένα Έθνος σε παρακμή» – «Ο αποδεκατισμός του Ιράν θα συνεχιστεί»

Στη διακυβέρνηση Μπάιντεν απέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την «παρακμή του Έθνους» στην οποία εμμέσως αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κίνας μέσω της «παγίδας του Θουκυδίδη».

Μέσω μακροσκελούς ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social από το Πεκίνο που βρίσκεται σε επίσκεψη, ο Αμερικάνος πρόεδρος υποστηρίζει ότι επι των ημερών του η χώρα επανακάμπτει οικονομικά και στρατιωτικά, αναφερόμενος σε «αποδεκατισμό του Ιράν», που «θα συνεχιστεί».

Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν «θα συνεχιστεί», ανέφερε συγκεκριμένα στη νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων, παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Όταν ο Πρόεδρος Xi πολύ κομψά αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ίσως ένα έθνος που παρακμάζει, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του Νυσταγμένου Τζο Μπάιντεν και της κυβέρνησης Μπάιντεν, και σε αυτό το σημείο, είχε 100% δίκιο. Η χώρα μας υπέφερε ανυπολόγιστα με ανοιχτά σύνορα, υψηλούς φόρους, τρανς δικαιώματα για όλους, άνδρες στον γυναικείο αθλητισμό, DEI, φρικτές εμπορικές συμφωνίες, αχαλίνωτο έγκλημα και πολλά άλλα!

Ο Πρόεδρος Xi δεν αναφερόταν στην απίστευτη άνοδο που επέδειξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο κατά τη διάρκεια των 16 θεαματικών μηνών της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει ιστορικά ρεκόρ στις χρηματιστηριακές αγορές και 401K’s, στρατιωτική νίκη και ταχέως αναπτυσσόμενη σχέση με τη Βενεζουέλα, τον στρατιωτικό αποδεκατισμό του Ιράν (θα συνεχιστεί!) — Ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μέχρι στιγμής, οικονομική δύναμη ξανά, με ρεκόρ 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους, η καλύτερη αγορά εργασίας των ΗΠΑ στην ιστορία, με περισσότερους ανθρώπους να εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή από ποτέ, τερματίζοντας τον DEI που καταστρέφει τη χώρα, και τόσα άλλα πράγματα που θα ήταν αδύνατο να απαριθμηθούν εύκολα. Στην πραγματικότητα, ο Πρόεδρος Σι με συνεχάρη για τόσες πολλές τεράστιες επιτυχίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Πριν από δύο χρόνια, ήμασταν, στην πραγματικότητα, ένα Έθνος σε παρακμή. Σε αυτό, συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο Σι! Αλλά τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο ‘καυτό’ Έθνος οπουδήποτε στον κόσμο, και ελπίζουμε ότι η σχέση μας με την Κίνα θα είναι ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ!»

Υπενθυμίζεται ότι πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντ Βανς, ανέφερε την Τετάρτη ότι «σημειώνεται πρόοδος» στις επαφές με την Τεχεράνη. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο το Ιράν θα αποδεχθεί την «κόκκινη γραμμή» που έχει θέσει ο Τραμπ, δηλαδή τη μη κατοχή πυρηνικών όπλων.