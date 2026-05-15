Ντόναλντ Τραμπ: Επί Μπάιντεν «ήμασταν ένα Έθνος σε παρακμή» – «Ο αποδεκατισμός του Ιράν θα συνεχιστεί»

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
Πηγή: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στη διακυβέρνηση Μπάιντεν απέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την «παρακμή του Έθνους» στην οποία εμμέσως αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κίνας μέσω της «παγίδας του Θουκυδίδη».

Τραμπ: Γεμάτη ιστορικές αναφορές για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας η πρόποσή του στο δείπνο με τον Σι – Γιατί μπορεί να ενοχλήσουν το Πεκίνο

Μέσω μακροσκελούς ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social από το Πεκίνο που βρίσκεται σε επίσκεψη, ο Αμερικάνος πρόεδρος υποστηρίζει ότι επι των ημερών του η χώρα επανακάμπτει οικονομικά και στρατιωτικά, αναφερόμενος σε «αποδεκατισμό του Ιράν», που «θα συνεχιστεί».

Η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν «θα συνεχιστεί», ανέφερε συγκεκριμένα στη νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιθέσεων, παρά την εξαιρετικά εύθραυστη εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Όταν ο Πρόεδρος Xi πολύ κομψά αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως ίσως ένα έθνος που παρακμάζει, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του Νυσταγμένου Τζο Μπάιντεν και της κυβέρνησης Μπάιντεν, και σε αυτό το σημείο, είχε 100% δίκιο. Η χώρα μας υπέφερε ανυπολόγιστα με ανοιχτά σύνορα, υψηλούς φόρους, τρανς δικαιώματα για όλους, άνδρες στον γυναικείο αθλητισμό, DEI, φρικτές εμπορικές συμφωνίες, αχαλίνωτο έγκλημα και πολλά άλλα!

Ο Πρόεδρος Xi δεν αναφερόταν στην απίστευτη άνοδο που επέδειξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο κατά τη διάρκεια των 16 θεαματικών μηνών της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει ιστορικά ρεκόρ στις χρηματιστηριακές αγορές και 401K’s, στρατιωτική νίκη και ταχέως αναπτυσσόμενη σχέση με τη Βενεζουέλα, τον στρατιωτικό αποδεκατισμό του Ιράν (θα συνεχιστεί!) — Ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μέχρι στιγμής, οικονομική δύναμη ξανά, με ρεκόρ 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους, η καλύτερη αγορά εργασίας των ΗΠΑ στην ιστορία, με περισσότερους ανθρώπους να εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή από ποτέ, τερματίζοντας τον DEI που καταστρέφει τη χώρα, και τόσα άλλα πράγματα που θα ήταν αδύνατο να απαριθμηθούν εύκολα. Στην πραγματικότητα, ο Πρόεδρος Σι με συνεχάρη για τόσες πολλές τεράστιες επιτυχίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Πριν από δύο χρόνια, ήμασταν, στην πραγματικότητα, ένα Έθνος σε παρακμή. Σε αυτό, συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο Σι! Αλλά τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο ‘καυτό’ Έθνος οπουδήποτε στον κόσμο, και ελπίζουμε ότι η σχέση μας με την Κίνα θα είναι ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ!»

Υπενθυμίζεται ότι πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντ Βανς, ανέφερε την Τετάρτη ότι «σημειώνεται πρόοδος» στις επαφές με την Τεχεράνη. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο το Ιράν θα αποδεχθεί την «κόκκινη γραμμή» που έχει θέσει ο Τραμπ, δηλαδή τη μη κατοχή πυρηνικών όπλων.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από πολυκατοικία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για σοβαρή ηπατική βλάβη από αντιεπιληπτικό φάρμακο

ΟΤΟΕ: Άρχισε να εφαρμόζεται η καταβολή του επιπλέον μισού κλαδικού μισθού σε όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους

Πρόταση ΙΟΒΕ: Νέοι αποταμιευτικοί λογαριασμοί μπορούν να φέρουν επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ ετησίως

Φονική ηλιακή καταιγίδα με «κόκκινο ουρανό» από το 1200 ανακαλύφθηκε σε αρχαία δέντρα

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:29 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε ουκρανική επιδρομή με drones στο Μπέλγκοροντ – 21 οι νεκροί στο Κίεβο από τα ρωσικά πλήγματα

Επιδρομές του ουκρανικού στρατού με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σκότωσαν έναν άνθρωπο και τ...
01:13 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Στην Αβάνα ο αρχηγός της CIA: «Οι ΗΠΑ έτοιμες για συζητήσεις αν η Κούβα κάνει ‘θεμελιώδεις αλλαγές’»

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ με επικεφαλής τον αρχηγός της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε την Πέμπτη (1...
23:55 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι χτύπησε με drone ισραηλινά στρατεύματα στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ δήλωσε την Πέμπτη (14/5) ότι στόχευσε ισραηλινά στρατεύματα στο βόρειο Ισραήλ με έ...
20:36 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Βρετανία: «Ο Στάρμερ είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του» δηλώνει υπουργός του

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είναι αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του παρά την πο...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις