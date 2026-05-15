La Liga: Στο «ρελαντί» η Ρεάλ νίκησε 2-0 την Οβιέδο – Αποδοκιμασίες στον Εμπαπέ – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

empape
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ενώ η ομάδα της Μαδρίτης έχασε και τον φετινό τίτλο στην Ισπανία, οι παίκτες της Ρεάλ επέστρεψαν στις νίκες στη La Liga, επικρατώντας στο «ρελαντί» έναντι της υποβιβασμένης Οβιέδο με 2-0, σ’ ένα ματς που σημαδεύτηκε από τις αποδοκιμασίες των οπαδών προς τον Γάλλο σταρ Κιλιάν Εμπαπέ.

Η ομάδα του Αρμπελόα δεν έθελξε με την απόδοσή της, όμως κατόρθωσε να βρει δύο τέρματα και να πάρει τους βαθμούς της νίκης, λίγο πριν ολοκληρωθεί μία κακή σεζόν για τον σύλλογο. Ο Ντάνι Γκαρθία άνοιξε το σκορ στο 45′ της αναμέτρησης, ενώ στο 79ο λεπτό ο Τζουντ Μπέλιγχαμ σφράγισε το θετικό αποτέλεσμα για τους Ισπανούς.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του Ρεάλ Μαδρίτης – Οβιέδο, με την εξέδρα να έχει ξεκάθαρη στάση απέναντί του, σε μια περίοδο που μαζεύονται ακόμα και υπογραφές για την απομάκρυνσή του από το «Μπερναμπέου». Μαζικά σφυρίγματα, έντονη γκρίνια και αποδοκιμασίες.

Κάθε φορά που ο Γάλλος επιθετικός ακουμπούσε την μπάλα, η εξέδρα του «Μπερναμπέου» αντιδρούσε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, δείχνοντας με ξεκάθαρο τρόπο πως οι σχέσεις των δυο πλευρών δε βρίσκονται στην καλύτερη τους περίοδο.

Η ένταση με τους οπαδούς των «μαδριλένων» συνεχίστηκε κι από την πλευρά του πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, που βρέθηκε να τσακώνεται με κόσμο στην κερκίδα.

Λίγη ώρα νωρίτερα στο «Εστάντιο Μουνισιπάλ ντε Μοντιλίβι» Χιρόνα και Ρεάλ Σοσιεδάδ έμειναν στο 1-1, με τους γηπεδούχους να χάνουν δύο βαθμούς στη μάχη, που δίνουν, για να παραμείνουν στα σαλόνια της κορυφαίας κατηγορίας του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής της La Liga:

Τρίτη 12 Μαΐου

  • Θέλτα-Λεβάντε 2-3
  • Ρεάλ Μπέτις-Έλτσε 2-1
  • Οσασούνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2

Τετάρτη 13 Μαΐου

  • Εσπανιόλ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-0
  • Βιγιαρεάλ-Σεβίλλη 2-3
  • Αλαβές-Μπαρτσελόνα 1-0
  • Χετάφε-Μαγιόρκα 3-1

Πέμπτη 14 Μαΐου

  • Βαλένθια-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-1
  • Xιρόνα-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1
  • Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Οβιέδο 2-0

Η βαθμολογία

Οι βαθμολογίες παρέχονται από το Sofascore

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από πολυκατοικία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για σοβαρή ηπατική βλάβη από αντιεπιληπτικό φάρμακο

ΟΤΟΕ: Άρχισε να εφαρμόζεται η καταβολή του επιπλέον μισού κλαδικού μισθού σε όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους

Πρόταση ΙΟΒΕ: Νέοι αποταμιευτικοί λογαριασμοί μπορούν να φέρουν επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ ετησίως

Φονική ηλιακή καταιγίδα με «κόκκινο ουρανό» από το 1200 ανακαλύφθηκε σε αρχαία δέντρα

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
00:42 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Μουντιάλ 2026: Δεν έχει εκδοθεί ακόμη βίζα από τις ΗΠΑ για την εθνική ομάδα του Ιράν

Ο επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ιράν δήλωσε χθες Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν εκ...
23:21 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της διήμερης φιέστας (16-17/5) για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

H ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (14/5), το πρόγραμμα της διήμερης φιέστας που θα διο...
17:48 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Μπαρτζώκας για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού: «Δεν μας ενδιαφέρει, εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχτσε θα παίζαμε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε στο Final Four της Αθή...
01:10 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

«Σπόντες» για τη διαιτησία από Άταμαν: «Σούταραν 29 βολές και εμείς μόλις οκτώ» – Αποχώρησε σε ερώτηση αν θα μείνει στον πάγκο

Παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, εξέφρασε ο προπονητής των...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις