Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε ουκρανική επιδρομή με drones στο Μπέλγκοροντ – 21 οι νεκροί στο Κίεβο από τα ρωσικά πλήγματα

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Διασώστες αναζητούν θύματα που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια πολυκατοικίας η οποία κατέρρευσε μερικώς μετά από ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους στο Κίεβο τη νύχτα της 14ης Μαΐου 2026. (Nick Allard/The Kyiv Independent)
Επιδρομές του ουκρανικού στρατού με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σκότωσαν έναν άνθρωπο και τραυμάτισαν άλλους τρεις την Πέμπτη 15/5 στην νότια ρωσική παραμεθόρια περιφέρεια Μπέλγκοροντ, συχνό στόχο τέτοιων επιθέσεων, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ ο απολογισμός των χθεσινών ρωσικών μαζικών αεροπορικών πληγμάτων στο Κίεβο έφτασε τους 21 νεκρούς.

Το «γενικό αρχηγείο» της περιφέρειας ανέφερε μέσω Telegram ότι drone έπληξε σπίτι στην κοινότητα Γκράιβοραν, κοντά στα σύνορα, σκοτώνοντας άνδρα και τραυματίζοντας δεύτερο.

Σε άλλο επεισόδιο, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα ανατινάχθηκε κοντά στα σύνορα τραυματίζοντας δυο ανθρώπους.

Ο περιφερειάρχης του Μπέλγκοροντ Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ ήταν ο ένας από τους δύο αυτοδιοικητικούς αξιωματούχους που ανακοινώθηκε πως εγκαταλείπουν τις θέσεις τους προχθές Τετάρτη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ονόμασε υπηρεσιακό περιφερειάρχη του Μπέλγκοροντ τον Αλεξάντερ Σουβάεφ, παρασημοφορημένο βετεράνο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Κιέβο: 21 οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς της Ρωσίας

Ο απολογισμός των ρωσικών μαζικών αεροπορικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη έγινε βαρύτερος, φτάνοντας τους 21 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Οι διασώστες συνεχίζουν ασταμάτητα να ψάχνουν στα συντρίμμια για να εντοπίσουν ανθρώπους στο ακίνητο (σ.σ. το οποίο κατέρρευσε) στη συνοικία Νταρνίτσκι», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω Telegram.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

