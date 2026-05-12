Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με drones στο Κίεβο μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχειρίας με τη Ρωσία

Το Κίεβο δέχθηκε επίθεση με drones τα ξημερώματα της Τρίτης, αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης εκεχειρίας με τη Ρωσία, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο, ανέφερε μέσω Telegram ότι «εχθρικά UAV βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω από το Κίεβο», ενώ κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο μέχρι να λήξει ο συναγερμός.

Η ενεργοποίηση των σειρήνων αεροπορικού συναγερμού στην πόλη ήταν η πρώτη από την περασμένη Παρασκευή. Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε την επανέναρξη των εχθροπραξιών αμέσως μετά τη λήξη της προσωρινής παύσης πυρός.

