Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί από την κακοκαιρία – Κηρύχθηκε κατάσταση «εθνικής καταστροφής»

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Νότια Αφρική, Βροχοπτώσεις
(AP Photo)
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι έπληξαν τις τελευταίες ημέρες διάφορες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας. Το Κέιπ Τάουν και η ευρύτερη περιοχή του δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα από πτώσεις δέντρων στην τουριστική περιοχή Γκάρντεν Ρουτ. Ένας ακόμη άνθρωπος παρασύρθηκε από ορμητικά νερά το Σαββατοκύριακο, όταν προσπάθησε να περάσει ποτάμι.

Ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα εξέφρασε τη «βαθιά θλίψη του για την απώλεια τουλάχιστον 10 ζωών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες», ενώ ενημέρωσε ότι η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση «εθνικής καταστροφής», όπως αναφέρει η ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οροφές από μεταλλικά ελάσματα να παρασύρονται από ριπαίους ανέμους, δέντρα πεσμένα σε δρόμους και οδικούς άξονες πλημμυρισμένους.

Η κακοκαιρία προκάλεσε επίσης προβλήματα στη λειτουργία των αεροδρομίων του Κέιπ Τάουν και της Τζορτζ, σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης των νοτιοαφρικανικών αεροδρομίων ACSA.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

