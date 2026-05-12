Τέσσερις νεκροί σε Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα στη Λωρίδα της Γάζας από επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης επιχείρηση στην πόλη Αμπού Ντις, νοτιοανατολικά της Ιερουσαλήμ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι δυνάμεις έκαναν χρήση ηχητικών βομβών και δακρυγόνων.

Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν έναν νεαρό Παλαιστίνιο κατά τη διάρκεια επιδρομής στην πόλη Ανάτα, ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με το Wafa, οι ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν ακόμη να κατεδαφίζουν δεκάδες βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις παλαιστινιακής ιδιοκτησίας στην περιοχή Αλ-Μαστάλ, στην πόλη αλ-Εϊζαρίγια, νοτιοανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι τουλάχιστον 20 εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί μέχρι στιγμής, ενώ οι εργασίες κατεδάφισης συνεχίζονται, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων.