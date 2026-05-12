Έφεση της κυβέρνησης Τραμπ κατά της αναστολής του παγκόσμιου δασμού 10%

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

Shipping
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη Δευτέρα από το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ να αναστείλει την απόφαση της 8ης Μαΐου, η οποία στρέφεται κατά του παγκόσμιου δασμού 10%, ενώ παράλληλα άσκησε έφεση.

Το εμπορικό δικαστήριο των ΗΠΑ είχε αποφανθεί την Πέμπτη ότι οι παγκόσμιοι δασμοί 10% του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει την αναστολή της εφαρμογής της μέχρι να εξεταστεί η έφεση.

Με απόφαση 2-1, η επιτροπή δικαστών του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση Τραμπ ερμήνευσε εσφαλμένα τον νόμο περί εμπορίου του 1974, τον οποίο χρησιμοποίησε για να δικαιολογήσει τους σαρωτικούς δασμούς.

Ο παγκόσμιος δασμός 10% επιβλήθηκε τον Φεβρουάριο, μετά την απόρριψη των περισσότερων δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ το 2025 από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Οι παγκόσμιοι δασμοί 10% έχουν προγραμματιστεί να λήξουν τον Ιούλιο, εκτός εάν το Κογκρέσο αποφασίσει την παράτασή τους.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να διατηρήσει σε ισχύ το μέτρο, ενώ η δικαστική κρίση θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομική βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η επιβολή του.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Επεκτείνεται για έναν ακόμη χρόνο το πρόγραμμα απασχόλησης 500 τραυματιοφορέων

Η επιστήμη του έρωτα: 5 σημάδια που δείχνουν ότι ερωτευτήκατε πραγματικά

ΕΤΑΔ: Προκήρυξη διαγωνισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών στη Ρόδο

Απάτες 22,8 εκατ. ευρώ μέσω καρτών – Αποκαλυπτικά στοιχεία

Το Netflix φαίνεται να βρίσκει επιτέλους τον δρόμο του στο gaming

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
02:16 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Ολλανδία: Έφτασε η πρώτη πτήση με επιβάτες από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Συνολικά 28 άτομα απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρο...
02:00 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Βραζιλία: Ισχυρή έκρηξη από διαρροή υγραερίου συγκλόνισε συνοικία του Σάο Πάολο

Ισχυρή έκρηξη, η οποία αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου, συγκλόνισε σήμερα τη συνοικία Τζαγουάρ...
01:45 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε όσους διευκόλυναν εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε βάρος τριών προσώπων και εννέα εταιρειώ...
00:45 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Οι ΗΠΑ πρέπει να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει άλλη ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media