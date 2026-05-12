Έφεση της κυβέρνησης Τραμπ κατά της αναστολής του παγκόσμιου δασμού 10%

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τη Δευτέρα από το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ να αναστείλει την απόφαση της 8ης Μαΐου, η οποία στρέφεται κατά του παγκόσμιου δασμού 10%, ενώ παράλληλα άσκησε έφεση.

Το εμπορικό δικαστήριο των ΗΠΑ είχε αποφανθεί την Πέμπτη ότι οι παγκόσμιοι δασμοί 10% του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει την αναστολή της εφαρμογής της μέχρι να εξεταστεί η έφεση.

Με απόφαση 2-1, η επιτροπή δικαστών του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση Τραμπ ερμήνευσε εσφαλμένα τον νόμο περί εμπορίου του 1974, τον οποίο χρησιμοποίησε για να δικαιολογήσει τους σαρωτικούς δασμούς.

Ο παγκόσμιος δασμός 10% επιβλήθηκε τον Φεβρουάριο, μετά την απόρριψη των περισσότερων δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ το 2025 από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Οι παγκόσμιοι δασμοί 10% έχουν προγραμματιστεί να λήξουν τον Ιούλιο, εκτός εάν το Κογκρέσο αποφασίσει την παράτασή τους.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί να διατηρήσει σε ισχύ το μέτρο, ενώ η δικαστική κρίση θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομική βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε η επιβολή του.