ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες στη Λεωφόρο – Αίτημα αναστολής εφαρμογής της ΔΕΑΒ

Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, κόσμος, Λεωφόρος
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τη Δευτέρα (11/5) ότι ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν κροτίδες στο παιχνίδι της 3ης Μαΐου με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Το περιστατικό οδήγησε τη ΔΕΑΒ στην απόφαση να επιβάλει στους «πράσινους» ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών. Η ποινή επρόκειτο να εφαρμοστεί στο ματς της Κυριακής (17/5) με τον ΠΑΟΚ, στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική έδρα του, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Οι «πράσινοι» γνωστοποίησαν ότι, πέρα από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει στους συγκεκριμένους οπαδούς την είσοδο στο γήπεδο, καθώς και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας.

Παράλληλα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατέθεσε την αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ. Η σχετική απάντηση αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

