Φλόριντα: Το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ θα δοθεί στο αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς από τις 9 Ιουλίου

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Διεθνή Νέα

Trump
(AP Photo/Mark Schiefelbein)
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι το διεθνές αεροδρόμιο Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα θα μετονομαστεί επίσημα προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ, με την απόφαση να τίθεται σε ισχύ από τις 9 Ιουλίου.

Η αλλαγή εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρακτική απονομής του ονόματος του Αμερικανού προέδρου σε σειρά δημόσιων υποδομών, ιδρυμάτων και προγραμμάτων, όπως αναφέρεται, που ήδη φέρουν ή πρόκειται να φέρουν το όνομά του.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών Σον Ντάφι, ο κωδικός του αεροδρομίου από PBI θα αλλάξει σε DJT, από τα αρχικά του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από πολυκατοικία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για σοβαρή ηπατική βλάβη από αντιεπιληπτικό φάρμακο

ΟΤΟΕ: Άρχισε να εφαρμόζεται η καταβολή του επιπλέον μισού κλαδικού μισθού σε όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους

Πρόταση ΙΟΒΕ: Νέοι αποταμιευτικοί λογαριασμοί μπορούν να φέρουν επενδύσεις άνω των 300 εκατ. ευρώ ετησίως

Φονική ηλιακή καταιγίδα με «κόκκινο ουρανό» από το 1200 ανακαλύφθηκε σε αρχαία δέντρα

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
03:29 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σε ουκρανική επιδρομή με drones στο Μπέλγκοροντ – 21 οι νεκροί στο Κίεβο από τα ρωσικά πλήγματα

Επιδρομές του ουκρανικού στρατού με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σκότωσαν έναν άνθρωπο και τ...
02:33 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Επί Μπάιντεν «ήμασταν ένα Έθνος σε παρακμή» – «Ο αποδεκατισμός του Ιράν θα συνεχιστεί»

Στη διακυβέρνηση Μπάιντεν απέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την «παρακμή του Έθνους» σ...
01:13 , Παρασκευή 15 Μαΐου 2026

Στην Αβάνα ο αρχηγός της CIA: «Οι ΗΠΑ έτοιμες για συζητήσεις αν η Κούβα κάνει ‘θεμελιώδεις αλλαγές’»

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ με επικεφαλής τον αρχηγός της CIA Τζον Ράτκλιφ επισκέφθηκε την Πέμπτη (1...
23:55 , Πέμπτη 14 Μαΐου 2026

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι χτύπησε με drone ισραηλινά στρατεύματα στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ δήλωσε την Πέμπτη (14/5) ότι στόχευσε ισραηλινά στρατεύματα στο βόρειο Ισραήλ με έ...
MUST READ

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ανδρουλάκη: Λίγο πριν από το πρώτο μνημόνιο νοίκιασε ακίνητο στο Δημόσιο, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε έχει λάβει 1,2 εκατ. ευρώ

Εφορία: Στέλνει τον «λογαριασμό» σε 12.000 φορολογούμενους για αδήλωτα εισοδήματα – Πιάστηκαν στη… φάκα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

LIVE – 76η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις