Ορέστης Χαλκιάς: «Η Έλενα Χριστοπούλου μου άλλαξε τη ζωή»

Στην επίσημη παρουσίαση της ταινίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», οι κάμερες συνάντησαν τον Ορέστη Χαλκιά. Ο ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή του στο νέο κινηματογραφικό εγχείρημα, αλλά και για τη σχέση του με την Έλενα Χριστοπούλου.

Ο Ορέστης Χαλκιάς αναφέρθηκε αρχικά στη συμμετοχή του στην ταινία, μιλώντας για την εμπειρία και το κλίμα στα γυρίσματα. Υπογράμμισε πόσο ιδιαίτερα αισθάνεται για το συγκεκριμένο project που έρχεται στις αίθουσες την εορταστική περίοδο.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για την πολυσυζητημένη νομική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, κράτησε καθαρή απόσταση από το ζήτημα.

«Είναι κάτι τελείως προσωπικό δικό τους, εμένα δεν με αγγίζει καθόλου αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχει μία γνωριμία τόσων ετών, είναι τόσο μα τόσο σύνθετο που μόνο τελικά η αίθουσα του δικαστηρίου μπορεί να αποδείξει», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Εγώ δεν τη νιώθω ως “μαμά” την Έλενα Χριστοπούλου, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι φροντιστική. Η Χριστοπούλου εμένα μου έχει αλλάξει τη ζωή. Έχω βοηθηθεί φοβερά από εκείνη, αλλά “μαμά” δεν θα την πω ποτέ, γιατί δεν είναι», τόνισε.