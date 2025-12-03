Ορέστης Χαλκιάς: «Η Έλενα Χριστοπούλου μου άλλαξε τη ζωή»

Σύνοψη από το

  • Ο Ορέστης Χαλκιάς μίλησε στην επίσημη παρουσίαση της ταινίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» για τη συμμετοχή του στο κινηματογραφικό εγχείρημα.
  • Ο ηθοποιός κράτησε καθαρή απόσταση από την πολυσυζητημένη νομική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
  • Ο Ορέστης Χαλκιάς τόνισε ότι «Η Χριστοπούλου εμένα μου έχει αλλάξει τη ζωή. Έχω βοηθηθεί φοβερά από εκείνην».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ορέστης Χαλκιάς
Φωτογραφία: orestis.chalkias/ Instagram

Στην επίσημη παρουσίαση της ταινίας «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», οι κάμερες συνάντησαν τον Ορέστη Χαλκιά. Ο ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή του στο νέο κινηματογραφικό εγχείρημα, αλλά και για τη σχέση του με την Έλενα Χριστοπούλου.

Ο Ορέστης Χαλκιάς αναφέρθηκε αρχικά στη συμμετοχή του στην ταινία, μιλώντας για την εμπειρία και το κλίμα στα γυρίσματα. Υπογράμμισε πόσο ιδιαίτερα αισθάνεται για το συγκεκριμένο project που έρχεται στις αίθουσες την εορταστική περίοδο.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για την πολυσυζητημένη νομική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, κράτησε καθαρή απόσταση από το ζήτημα.

«Είναι κάτι τελείως προσωπικό δικό τους, εμένα δεν με αγγίζει καθόλου αυτό το πράγμα. Όταν υπάρχει μία γνωριμία τόσων ετών, είναι τόσο μα τόσο σύνθετο που μόνο τελικά η αίθουσα του δικαστηρίου μπορεί να αποδείξει», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Εγώ δεν τη νιώθω ως “μαμά” την Έλενα Χριστοπούλου, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι φροντιστική. Η Χριστοπούλου εμένα μου έχει αλλάξει τη ζωή. Έχω βοηθηθεί φοβερά από εκείνη, αλλά “μαμά” δεν θα την πω ποτέ, γιατί δεν είναι», τόνισε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο δεκάλογος του αποκλεισμού και της ευαλωτότητας των ατόμων με αναπηρία

Ξυπνάτε πεινασμένοι μέσα στη νύχτα; Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα πάθησης

Ε.Ε.: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού αερίου στα τέλη του 2027 – Τι ισχύει για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας

Επίδομα παιδιού: Κλείνει στις 6 το απόγευμα η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ερωτήσεις και απαντήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
10:18 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ετεοκλής Παύλου: «Ελπίζω σε έναν κόσμο δίκαιο και όχι απλά με ισότητα» – Το μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Σήμερα, Τετάρτη (3/12) είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και ο Ετεοκλής Παύλου θέλησε...
01:20 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Θέμις Μπαζάκα: «Σε μεγάλες απώλειες, έκλαιγα, πενθούσα και προχωρούσα»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης, η Θέ...
01:05 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Κατσανδρή: «Ακολούθησα τον μεγάλο μου έρωτα στο Παρίσι – Εκεί μου άνοιξε το κεφάλι σε εκατομμύρια κομματάκια»

Η Μαρία Κατσανδρή βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1, «The 2Nig...
22:49 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ανθή Βούλγαρη: «Χρόνια πολλά στο αγγελούδι μου, σήμερα είναι η πρώτη μας γιορτή» – Οι ευχές στον λίγων μηνών γιο της

Τον Μάρτιο του 2025 η Ανθή Βούλγαρη έφερε στον κόσμο τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον σ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»