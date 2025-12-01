Ορέστης Χαλκιάς: Το spoiler που έδωσε για τον νέο κύκλο του «Maestro» – «Η δική μου ιστορία…»

Ο Ορέστης Χαλκιάς βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 30 Νοεμβρίου, καλεσμένος της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», και μίλησε με τον δικό του αυθόρμητο τρόπο για τον τέταρτο κύκλο της σειράς “Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, δίνοντας μάλιστα και ένα μικρό spoiler.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός επιβεβαίωσε πως η νέα σεζόν θα έχει πιο μυστηριώδη πλοκή, με στοιχεία αστυνομικού χαρακτήρα, χωρίς όμως να αποκαλύψει πολλά. «Ισχύει ότι είναι πιο ντεντέκτιβ η ιστορία στον νέο κύκλο. Τώρα, για φονικά… δεν ξέρω, θα ’χει διάφορα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ορέστης Χαλκιάς αποκάλυψε επίσης ότι ο ρόλος του παραμένει κεντρικός, ωστόσο η εστίαση της σειράς μετατοπίζεται προς άλλες ιστορίες. «Η δική μου ιστορία εξακολουθεί να είναι πυλώνας, αλλά η οπτική αποκλίνει από μένα και αυτό είναι κάτι που ταράζει λίγο τον ρόλο μου. Δηλαδή ταράζει λίγο τον ήρωα ότι μπορεί να μην ασχολούνται και τόσο με το πρόβλημα του, γιατί θα υπάρχουν πιο σημαντικά προβλήματα», είπε με ειλικρίνεια.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στη μουσική πλευρά της σειράς, λέγοντας πως θα τραγουδήσει ξανά στον νέο κύκλο, χωρίς όμως να αποκαλύψει τίποτα περισσότερο. «Θα πω και άλλα τραγούδια στον νέο κύκλο της σειράς που όμως δεν μπορώ να τα αποκαλύψω. Θα πω ένα ελληνικό, πολύ αγαπημένο όλων, και θα πω και ένα ξένο, το οποίο είναι η αλήθεια πως δεν το ήξερα αλλά είναι καταπληκτικό και θα ’ναι αρκετά συναισθηματικό», ανέφερε ο ηθοποιός.

Ο Ορέστης Χαλκιάς μίλησε με χιούμορ και απλότητα, αφήνοντας υποσχέσεις για έναν νέο κύκλο του “Maestro” γεμάτο ένταση, συναίσθημα και απρόβλεπτες εξελίξεις.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

