Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Νιώθω αρκετές εσωτερικές διακυμάνσεις και έντονα συναισθήματα»

Με αφορμή τη νέα σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», η Μαριλίτα Λαμπροπούλου μίλησε στο περιοδικό Vita και τη δημοσιογράφο Μικαέλα Θεοφίλου, ανοίγοντας την καρδιά της για την καθημερινότητα, την ψυχραιμία στις δύσκολες στιγμές και τη σημασία της αυτοφροντίδας.

Η γνωστή ηθοποιός εξήγησε ότι μέσα σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα, γεμάτο γυρίσματα και υποχρεώσεις, η αναζήτηση προσωπικού χρόνου δεν είναι εύκολη υπόθεση. «Είναι το πιο δύσκολο», είπε χαρακτηριστικά. «Στερούμαι ύπνο για να βρω χρόνο για μένα. Αφού κοιμηθούν τα παιδιά, χρειάζομαι λίγη ώρα ενηλίκων: ανασκόπηση της ημέρας, ιδέες, κουβέντα, λίγο διάβασμα, ενδοσκόπηση ή ό,τι προκύψει. Ελεύθερος χρόνος, νυχτερινός. Και η Κυριακή βέβαια. Η Κυριακή προσπαθώ να είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελεύθερος χρόνος όλων στην οικογένεια, κοινός, πλεγμένος όμορφα και με αγάπη».

Μιλώντας για την ψυχραιμία της, η Μαριλίτα Λαμπροπούλου παραδέχθηκε ότι, παρότι φαίνεται πάντα ήρεμη, βιώνει έντονα συναισθήματα. «Αυτό μου το λέει πολύς κόσμος. Δεν το καταλαβαίνω και πολύ για μένα, να σου πω την αλήθεια. Νιώθω εσωτερικές διακυμάνσεις, όμως λίγα πράγματα μπορούν να με κάνουν να χάσω τον έλεγχο. Οι συνθήκες που ζούμε δεν είναι ακραίες, δεν βιώνουμε πόλεμο, στέρηση, αποκλεισμό. Όταν είμαστε υγιείς, δουλεύουμε και έχουμε οικογένεια και αγάπη, τα καθημερινά προβλήματα δεν είναι ικανά να μας οδηγήσουν σε πανικό», τόνισε.

Η ίδια εξήγησε πως η λογική είναι το βασικό της εργαλείο για να κρατά ισορροπία. «Υπάρχουν γύρω μας κοινωνική αδικία, έγκλημα και πόνος. Έχουμε ευθύνη να προσπαθούμε για μια παγκόσμια κοινότητα που θα εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες για όλους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον κόσμο, αλλά μπορούμε να έχουμε την τάση, την προσπάθεια. Αλλιώς θα μας πιάσει κοινωνικός πανικός. Τέτοιες σκέψεις με βοηθούν να κρατώ μια “ιεραρχία ψυχραιμίας”. Και η λογική – τη χρησιμοποιώ πολύ ως εργαλείο», υπογράμμισε.

Όσο για την έννοια της αυτοφροντίδας, τη βλέπει απλά και ανθρώπινα: «Συντροφιά, εμπιστοσύνη, τρυφερότητα, χρόνος ησυχίας. Τα υπόλοιπα εννοούνται».

