Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Υπάρχουν καλές πιθανότητες για συμφωνία στην Ουκρανία μετά τις συνομιλίες στη Φλόριντα
Reuters

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες για συμφωνία ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Παρά την αισιοδοξία του, δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι η διαφθορά στην Ουκρανία «δεν βοηθά», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τα εσωτερικά προβλήματα του Κιέβου.

Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του κορυφαίου συμβούλου του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρέι Γερμάκ, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα. Ο Γερμάκ, που θεωρούνταν ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές της ουκρανικής πλευράς, αποχώρησε από τη θέση του έπειτα από επιχείρηση των αρχών στο σπίτι του, γεγονός που άφησε τη χώρα του χωρίς ένα από τα σημαντικότερα στελέχη στις συνομιλίες με τη Μόσχα.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του από τη Φλόριντα στην Ουάσινγκτον, σημείωσε ότι οι επαφές «προχωρούν και προχωρούν καλά. Θέλουμε να σταματήσουμε τους θανάτους ανθρώπων». Όπως είπε, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοβ, οι οποίοι είχαν προηγουμένως συναντηθεί με Ουκρανούς αξιωματούχους το απόγευμα της Κυριακής.

«Μίλησα μαζί τους και τα πάνε καλά. Η Ουκρανία έχει κάποια δύσκολα προβλήματα, αλλά νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τα δει να τελειώνουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να αναζητούν κοινό έδαφος για κατάπαυση του πυρός. Όταν ρωτήθηκε να διευκρινίσει ποια είναι αυτά τα «δύσκολα προβλήματα», απάντησε πως «πρόκειται για μια κατάσταση διαφθοράς που δεν βοηθά», ενώ επανέλαβε ότι «υπάρχουν καλές πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές κινήσεις εντείνονται. Ο Στιβ Γουίτκοβ αναμένεται να ταξιδέψει τη Δευτέρα στη Μόσχα, σύμφωνα με όσα ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Το ταξίδι του στη ρωσική πρωτεύουσα —όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν— ακολουθεί τη συνάντηση που είχε στη Φλόριντα μαζί με τον Μάρκο Ρούμπιο και τον Τζάρεντ Κούσνερ με υψηλόβαθμη ουκρανική αντιπροσωπεία.

