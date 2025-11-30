Ρούμπιο: Παραγωγικές οι συζητήσεις στη Φλόριντα – Μένει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει

Ρούμπιο: Παραγωγικές οι συζητήσεις στη Φλόριντα – Μένει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις σήμερα στη Φλόριντα με την ουκρανική αντιπροσωπεία ήταν «παραγωγικές» παρότι «μένει ακόμη δουλειά» που πρέπει να γίνει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων σήμερα ήταν «πολύ παραγωγική», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ εξέφρασε ικανοποίηση για τις «παραγωγικές και επιτυχείς» διαπραγματεύσεις.

