Λιθουανία: Το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε ξανά εξαιτίας ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο του

Enikos Newsroom

διεθνή

αεροδρόμιο Βίλνιους Λιθουανία
Πηγή: Wikipedia

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του εξαιτίας ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο του, το τελευταίο περιστατικό μιας σειράς διαταραχών πτήσεων σε αυτή τη χώρα της Βαλτικής.

Η ευρωπαϊκή αεροπορία έχει επανειλημμένα βυθιστεί στο χάος τους τελευταίους μήνες λόγω της θέασης και της διείσδυσης μη επανδρωμένων οχημάτων στον εναέριο χώρο της, μεταξύ άλλων της Κοπεγχάγης και των Βρυξελλών, ενώ το αεροδρόμιο του Βίλνιους έχει κλείσει τουλάχιστον 10 φορές από τις αρχές Οκτωβρίου.

Η βαλτική χώρα δηλώνει ότι το πρόβλημα προκαλείται από μετεωρολογικά μπαλόνια που μεταφέρουν λαθραία τσιγάρα, καθώς τέτοια μπαλόνια χρησιμοποιούν συνήθως λαθρέμποροι τσιγάρων, και κατηγορεί τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο ότι επιτρέπει την πρακτική αυτή αποκαλώντας την μια μορφή «υβριδικής επίθεσης».

Η Λιθουανία έκλεισε τον Οκτώβριο και τα δύο σημεία διέλευσης στα σύνορα με τη Λευκορωσία αντιδρώντας στην διείσδυση των μπαλονιών, αλλά άνοιξε ξανά τα σημεία διέλευσης την περασμένη εβδομάδα καθώς οι διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία φάνηκαν να έχουν σταματήσει.

Ο Λουκασένκο χαρακτήρισε το κλείσιμο των συνόρων «τρελή απάτη», κατηγορώντας τη Δύση ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή διχασμού με συρματοπλέγματα.

