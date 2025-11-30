Ζελένσκι: «Αυτές είναι σημαντικές μέρες και πολλά μπορούν να αλλάξουν»

Τις ευχαριστίες του στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που διεμήνυσε ότι αυτές οι μέρες είναι σημαντικές και «πολλά μπορούν να αλλάξουν».

«Μίλησα με τον Μαρκ Ρούτε και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας τις επόμενες ημέρες. Αυτές είναι σημαντικές ημέρες και πολλά μπορούν να αλλάξουν», έγραψε στο Χ ο Ζελένσκι.

Και συνέχισε: «Συντονιζόμαστε στενά και, στις προσπάθειές μας – και στις προσπάθειες όλων των εταίρων μας – είναι τα κοινά μας μέτρα και οι κοινές μας θέσεις που θα αποδειχθούν εξαιρετικά αποτελεσματικά. Μαρκ, σε ευχαριστώ για την υποστήριξή σου!».