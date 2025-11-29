Γαλλία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν τη Δευτέρα στο Ελιζέ

Enikos Newsroom

διεθνή

Εμανουέλ Μακρόν Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Πηγή: Γραφείο Ουκρανού προέδρου

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου στο Παρίσι τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ, καθώς μια ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συζητήσει ένα αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο να βάλει τέλος στη σύγκρουση με τη Ρωσία.

«Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και για τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, σε συνέχεια των συζητήσεων στη Γενεύη και του αμερικανικού σχεδίου και στενής διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Θα συζητήσουν επίσης την εργασία που έχει γίνει σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν έχετε όρεξη για σεξ; Δείτε πώς θα ανακτήσετε τη χαμένη λίμπιντο σας

9 στυλάτα χειμωνιάτικα bob κουρέματα για όλα τα στυλ

Έκθεση ΕΕΤΤ: Πάνω από 8.500 καταγγελίες και παράπονα το 2024 για τηλεπικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες – Τα πιο συχνά ...

Επίδομα θέρμανσης: Πότε έρχεται η πρώτη πληρωμή – Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
18:20 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο ανήμερα της Black Friday – Τρεις τραυματίες

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν ανήμερα της Black Friday σε κατάμεστο εμπορικό κέντρο στη Σάντα Κλ...
15:39 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Ιστορική συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα στο Φανάρι – Κοινό μήνυμα για ενότητα και συμπόρευση

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο έφθασε το μεσημέρι του Σαββάτου ο Πάπας Λέων ΙΔ’, στο πρώτο ...
14:49 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Καθ΄οδόν προς τις ΗΠΑ η ουκρανική αντιπροσωπεία για συνομιλίες

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναχώρησα...
14:30 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Live – Η ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα στο Φανάρι

Δείτε live την επίσκεψη του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου τον υποδέχθηκε ο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»