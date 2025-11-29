Τρομεροί γονείς: Ο Κώστας Κόκλας μπαίνει στη σειρά – Τι θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο στις 20:00 στον Alpha

Δυο νέα απολαυστικά επεισόδια της σειράς “Τρομεροί γονείς” έρχονται απόψε και αύριο στις 20:00 στον Alpha.

Ο Θωμάς προετοιμάζεται για τον πρώτο αγώνα Ninjutsu, η Ναταλία ετοιμάζει ένα ιδιαίτερο γάμο στην Ακρόπολη και η οικογένεια επιστρέφοντας από τα ψώνια ανακαλύπτει πως το σπίτι τους είναι λεηλατημένο από ληστές…

Η Ναταλία και ο Στέφανος ξεκινούν τη μέρα ομαλά μέχρι την έλευση της Λουκίας, που φέρνει αναστάτωση με την απρόσμενη επίσκεψή της και τις ανακοινώσεις της περί… γάμου.

Ο Θωμάς προετοιμάζεται για τον πρώτο του αγώνα Ninjutsu, αντιμετωπίζοντας τον πόνο στο στραμπουληγμένο πόδι, ενώ τα αδέλφια του προσπαθούν να τον εμψυχώσουν.

Στο γραφείο, η Ναταλία ετοιμάζει έναν ιδιαίτερο γάμο Ιαπώνων στην Ακρόπολη, προσπαθώντας να βρει λύσεις για τα παράξενα αιτήματά τους.

Στο οικογενειακό τραπέζι, η ατμόσφαιρα είναι ευγενική αλλά φορτισμένη μιας και ο απρόσμενος επισκέπτης, ο Χάρης (Κώστας Κόκλας), το φλέρτ της Λουκίας, θα δυναμιτίσει τα πράγματα.





Στο επεισόδιο της Κυριακής…

Η οικογένεια επιστρέφει από τα ψώνια και ανακαλύπτει το σπίτι τους λεηλατημένο από ληστές. Πανικόβλητοι, μένουν έξω μέχρι να φτάσει η αστυνομία και να καταγράψει την καταστροφή.

Ο Στέφανος συνειδητοποιεί ότι τους έκλεψαν όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των παλιών σεναρίων του.

Τα παιδιά χάνουν τα ηλεκτρονικά τους, αλλά παίζουν ξανά παραδοσιακά παιχνίδια.

Οι γονείς συζητούν για δραστικά μέτρα ασφαλείας, αλλά η Ναταλία ανησυχεί για την ελευθερία και την ψυχολογία των παιδιών.

Ο Σταύρος και ο Σάκης προσφέρουν βοήθεια και τρελές ιδέες ενώ ο Θωμάς παίρνει το ρόλο του προστάτη.

Ο Μιχάλης εμφανίζεται κατευθείαν από τα Χανιά για ενισχύσεις, αλλά ο πραγματικός φύλακας θα είναι… τετράποδος.

Δείτε το trailer: