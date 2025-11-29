Τρομεροί γονείς: Ο Κώστας Κόκλας μπαίνει στη σειρά – Τι θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο στις 20:00 στον Alpha

Νάντια Ρηγάτου

Media

Τρομεροί γονείς: Ο Κώστας Κόκλας μπαίνει στη σειρά – Τι θα δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο στις 20:00 στον Alpha

Δυο νέα απολαυστικά επεισόδια της σειράς “Τρομεροί γονείς” έρχονται απόψε και αύριο στις 20:00 στον Alpha.

Ο Θωμάς προετοιμάζεται για τον πρώτο αγώνα Ninjutsu, η Ναταλία ετοιμάζει ένα ιδιαίτερο γάμο στην Ακρόπολη και η οικογένεια επιστρέφοντας από τα ψώνια ανακαλύπτει πως το σπίτι τους είναι λεηλατημένο από ληστές…

Η Ναταλία και ο Στέφανος ξεκινούν τη μέρα ομαλά μέχρι την έλευση της Λουκίας, που φέρνει αναστάτωση με την απρόσμενη επίσκεψή της και τις ανακοινώσεις της περί… γάμου.

Ο Θωμάς προετοιμάζεται για τον πρώτο του αγώνα Ninjutsu, αντιμετωπίζοντας τον πόνο στο στραμπουληγμένο πόδι, ενώ τα αδέλφια του προσπαθούν να τον εμψυχώσουν.

Στο γραφείο, η Ναταλία ετοιμάζει έναν ιδιαίτερο γάμο Ιαπώνων στην Ακρόπολη, προσπαθώντας να βρει λύσεις για τα παράξενα αιτήματά τους.

Στο οικογενειακό τραπέζι, η ατμόσφαιρα είναι ευγενική αλλά φορτισμένη μιας και ο απρόσμενος επισκέπτης, ο Χάρης (Κώστας Κόκλας), το φλέρτ της Λουκίας, θα δυναμιτίσει τα πράγματα.

Στο επεισόδιο της Κυριακής…

Η οικογένεια επιστρέφει από τα ψώνια και ανακαλύπτει το σπίτι τους λεηλατημένο από ληστές. Πανικόβλητοι, μένουν έξω μέχρι να φτάσει η αστυνομία και να καταγράψει την καταστροφή.

Ο Στέφανος συνειδητοποιεί ότι τους έκλεψαν όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των παλιών σεναρίων του.

Τα παιδιά χάνουν τα ηλεκτρονικά τους, αλλά παίζουν ξανά παραδοσιακά παιχνίδια.

Οι γονείς συζητούν για δραστικά μέτρα ασφαλείας, αλλά η Ναταλία ανησυχεί για την ελευθερία και την ψυχολογία των παιδιών.

Ο Σταύρος και ο Σάκης προσφέρουν βοήθεια και τρελές ιδέες ενώ ο Θωμάς παίρνει το ρόλο του προστάτη.

Ο Μιχάλης εμφανίζεται κατευθείαν από τα Χανιά για ενισχύσεις, αλλά ο πραγματικός φύλακας θα είναι… τετράποδος.

Δείτε το trailer: 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν έχετε όρεξη για σεξ; Δείτε πώς θα ανακτήσετε τη χαμένη λίμπιντο σας

9 στυλάτα χειμωνιάτικα bob κουρέματα για όλα τα στυλ

Τσιάρας: Από Δευτέρα οι ενστάσεις για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ – Γιατί δόθηκαν χαμηλότερα ποσά σε αγρότες και κτηνοτρόφο...

Λιανικό εμπόριο: Μειώθηκε ο όγκος πωλήσεων τον Σεπτέμβριο – Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
16:51 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

«The Roadshow»: Από το Αρκούδι του Νομού Ηλείας στην Κεφαλονιά

Το «The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, έρχεται με νέο επεισόδιο απόψε, Σάββατο 29 Νοεμ...
16:31 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέχνη της μεταμφίεσης της Samantha Larsen – Μαζί αστυνομικά μυθιστορήματα, Maison & Decoration και Real Health

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Η τέχνη της μεταμφίεσης της Samantha Larsen – Μαζί αστυ...
14:03 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Η Realnews αυτής της Κυριακής (30/11/2025)

Με τίτλο: “Απάντηση στον Ερντογάν για SAFE και «Γαλάζια Πατρίδα»” κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακ...
13:44 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Grand Hotel: Ο Πέτρος φτάνει στο ξενοδοχείο – Συγκλονιστικά τα επόμενα επεισόδια

Όλα ανατρέπονται στις ζωές των ηρώων του “Grand Hotel” στα επεισόδια που θα δούμε ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»