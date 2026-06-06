Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ: Οι επόμενες κινήσεις μετά το «ναι» στην πρόταση Φάμελλου

Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, το κείμενο της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που βασίζεται σε εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, σύμφωνα με το οποίο το κόμμα δεν θα πάει στις εκλογές σε αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, βασικός στόχος είναι να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει αυτόνομα απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Ονομαστική ψηφοφορία δεν έγινε και για τα αποτελέσματα υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από την πλειοψηφία και την μειοψηφία. Συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου έκαναν λόγο για επικράτηση της τάξης του 70%.

Με την λήξη της συνεδρίασης έγινε ψηφοφορία και για την τροπολογία που κατέθεσαν οι Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, Τρύφων Αλεξιάδης, Φωτεινή Καρυστινάκη και Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω τροπολογία απορρίφθηκε με 40% υπέρ και 60% κατά. Επιπλέον, απορρίφθηκε (55% κατά και 45% υπέρ) και η τροπολογία που κατέθεσαν οκτώ μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Μπουλέκος.

«Σας καλώ να αποφασίσουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα», είπε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στην εισήγησή του. «Η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και η ίδρυση του νέου κόμματος δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Έχει επηρεάσει όλο τον διάλογο που εξελίσσεται μέσα στους προοδευτικούς πολίτες», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στην παρέμβασή του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Έκανε λόγο για μία θετική εξέλιξη που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, και ότι «αν το κάναμε θα ήταν στρατηγικό λάθος». «Πώς θα μπορούσαμε, άλλωστε, να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και την προοπτική να νικήσει τη δεξιά και να δώσει προοδευτική διακυβέρνηση; Στον αγώνα για πολιτική αλλαγή δεν περισσεύει κανείς», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Με τη γραμμή της ηγεσίας συντάχθηκαν, μεταξύ άλλων, η Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Καραμέρος, Γιώργος Ψυχογιός και Γιώργος Γαβρίλης.

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, μέλος της Κ.Ε. δήλωσε: «Σε κρίσιμες ώρες μιλάμε με καθαρά λόγια. Η κίνηση Τσίπρα δημιουργεί μεγάλη προσδοκία και ελπίδα στον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ανοίγει την προοπτική για ένα ισχυρό εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης».

Από την πλευρά του ο βουλευτής Συμεών Κεδίκογλου είπε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει χωρίς να στρουθοκαμηλίζει, να διαβάσει καθαρά τη νέα πραγματικότητα».

Σε μια κεντρική επιτροπή που μύριζε μπαρούτι, το αντίπαλο δέος με τους Πολάκη, Παππά, Δούρου καθώς και τους Αλεξιάδη και Χατζησάββα ζητούσε εκλογική συνεργασία με όσους θέλουν και μπορούν.

Μάλιστα, στην τοποθέτησή της η Ρένα Δούρου κάλεσε τον Σωκράτη Φάμελλο να αποδείξει ότι δεν έχει σχέδιο αυτοδιάλυσης του κόμματος, βάζοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και έναν οδικό χάρτη.

Ο Παύλος Πολάκης τόνισε: «Καλούμε και τον Τσίπρα να πάρει θέση σε αυτά. Όχι με ατομικές πορείες, όχι με το ότι διαλυθείτε. Κατεβάστε τα κι ελάτε, όχι. Αξιοπρέπεια».

Από την πλευρά του ο βουλευτής Νίκος Παππάς, σχολίασε πως: «Σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει ένα όχι στην αυτοδιάλυση, την αυτοακύρωση και ένα μεγάλο ναι στις συντεταγμένες συνεργασίες».

«Μας πετάτε στα σκυλιά όλους και δεν μας πρέπει», ανέφερε η βουλευτής Ρένα Δούρου.

Πολάκης: Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα αφήσουμε το «μαγαζί» να κλείσει

Ο Παύλος Πολάκης κατά την αποχώρησή του από την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, σημείωσε σε δηλώσεις του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χαρίζεται σε κανέναν και κάλεσε τους βουλευτές και τα στελέχη, που θα αποχωρήσουν προς την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να το πράξουν άμεσα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν θα αφήσουμε το «μαγαζί» να κλείσει, είπε ακόμη.

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η σημερινή εξέλιξη διασφαλίζει ότι το κόμμα έχει σκοπό να συνεχίσει την κοινοβουλευτική του πορεία το επόμενο διάστημα και δεν αναμένονται άμεσα εξελίξεις σε επίπεδο κοινοβουλευτικής δύναμης, με άμεσες αποχωρήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις.

Θεωρείται δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διατηρήσει και έναν ικανό αριθμό στελεχών τα οποία θα παραμείνουν στην Κεντρική Επιτροπή, μέχρι να συνταχθούν -οι περισσότεροι ενδεχομένως- με το κόμμα Τσίπρα. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί και από την αντίδραση που θα έχει η πλευρά της Αμαλίας και του πρώην πρωθυπουργού, απ’ όπου λένε ότι δεν βλέπουν τι γίνεται στο εσωτερικό άλλων κομμάτων και πως το πρώτιστο μέλημά τους είναι η οργανωτική συγκρότηση και στην επαφή με τον κόσμο.

Στον ΣΥΡΙΖΑ θα απαιτηθεί τουλάχιστον άλλη μια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να κλειδώσει μία απόφαση ή τεχνική λύση που θα δρομολογήσει τις εξελίξεις, που θα αφορούν μια πιο μαζική ένταξη στελεχών στο κόμμα Τσίπρα.

Έως ότου συμβεί αυτό, θα συνεχίσει η άλλη πλευρά, που εκφράζεται από τους «37», να διατηρείται ως μια ισχυρή μειοψηφία στο κόμμα, αναμένοντας, αν θα καταφέρει να πάρει, ίσως την επόμενη Κεντρική Επιτροπή που μπορεί να έχουν αλλάξει και οι συσχετισμοί από πιθανές αποχωρήσεις, μετακινήσεις, αντικαταστάσεις μελών.

Γι’ αυτόν τον λόγο η παρουσία αυτών των στελεχών που βρίσκονται μαζί με τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παππά και τη Ρένα Δούρου, θα λειτουργεί και αποτρεπτικά για όλους όσοι θα επιθυμούσαν να αποχωρήσουν άμεσα στελεχώνοντας το κόμμα Τσίπρα, γιατί αν έφευγαν και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ «άλλαζε χέρια», ίσως η σημερινή απόφαση του κόμματος για στήριξη της πρωτοβουλίας Τσίπρα θα μπορούσε επίσης να αλλάξει. Θα πρέπει δηλαδή μέχρι την τελευταία στιγμή να υπάρχει ένας ικανός αριθμός στελεχών που να στηρίζουν την σημερινή απόφαση που ελήφθη με μεγάλη πλειοψηφία.