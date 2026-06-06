Φάμελλος: Σας καλώ να αποφασίσουμε ότι στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα – Οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση

«Η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και η ίδρυση του νέου κόμματος δημιούργησε νέα δεδομένα και μία τεκτονική αλλαγή στον προοδευτικό χώρο. Έχει επηρεάσει όλο τον διάλογο που εξελίσσεται μέσα στους προοδευτικούς πολίτες», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στην παρέμβασή του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.

Έκανε λόγο για μία θετική εξέλιξη που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να την αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, και ότι «αν το κάναμε θα ήταν στρατηγικό λάθος». «Πώς θα μπορούσαμε, άλλωστε, να δούμε αντιπαραθετικά μια πρωτοβουλία που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική του προοδευτικού χώρου και την προοπτική να νικήσει τη δεξιά και να δώσει προοδευτική διακυβέρνηση; Στον αγώνα για πολιτική αλλαγή δεν περισσεύει κανείς», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο για plan b»

«Οφείλουμε να πάρουμε θέση σε ένα ερώτημα. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα; Σε αυτό το ερώτημα, σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan b. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.

Σας καλώ να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα, την στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά. Και σας καλώ να εργαστούμε, έτσι ώστε να συμμετέχουμε σε μια δυναμική, πλατιά σύγκλιση ευρύτερων προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων και συλλογικοτήτων που θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές», συνέχισε ο κ. Φάμελλος.

«Στόχος μας και δέσμευσή μου είναι αυτή η ευρεία ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, να εκφράσει και την ιστορική πολιτική συνέχεια της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της ανανεωτικής Αριστεράς και της Προοδευτικής Συμμαχίας και της κυβέρνησης της Αριστεράς. Και μέσα από την ιστορική συνέχεια και τη συμμετοχή μας στην πολιτική λύση, δίνουμε και μία καθαρή αρνητική απάντηση σε σενάρια διάλυσης του κόμματός μας», συμπλήρωσε ο κ. Φάμελλος.

Οι μοναχικές πορείες δεν αποτελούν λύση, υπογράμμισε και τόνισε ότι στόχος είναι η προοδευτική αλλαγή στην Ελλάδα. «Σας καλώ με τις αποφάσεις μας να δώσουμε καθαρές απαντήσεις, να συμβάλλουμε στην αλλαγή των συσχετισμών και την ενότητα του προοδευτικού χώρου. Να είμαστε όλοι μαζί, αυτό θέλει η κοινωνία», υπογράμμισε ζητώντας ισχυρή εντολή για αυτή τη στρατηγική.

«Βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ και αποδεικνύουμε ότι η προοδευτική παράταξη μπορεί να γίνει δύναμη ελπίδας και αλλαγής για την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κριτική στο ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ που «επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο, αγνοώντας την κοινωνική απαίτηση, κάτι που αποτελεί ιστορικό λάθος», αλλά και στη Νέα Αριστερά που «αδικαιολόγητα δεν αποδέχτηκε την πρόταση για συμπόρευση εντός και εκτός Βουλής».

Τέλος, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση τονίζοντας: «Ο κάθε Έλληνας και η κάθε Ελληνίδα βιώνουν μια ζοφερή καθημερινότητα με τη διεφθαρμένη, επικίνδυνη και ανάλγητη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τα πολύ χαμηλά εισοδήματα, η χαμηλή αγοραστική δύναμη, η ακρίβεια και η αισχροκέρδεια, η στεγαστική κρίση, η ερήμωση της υπαίθρου, στερούν την ελπίδα. Αλλά όσο ανίκανη είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολλών τόσο “άριστη” είναι στο να εγγυάται τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών των καρτέλ, να ταΐζει τις γαλάζιες ακρίδες, να υπηρετεί τη διαφθορά και να δουλεύει για τους ισχυρούς φίλους της. Μια κυβέρνηση που έχει δημιουργήσει μια κοινωνία φτωχών εργαζόμενων, με την ανεργία να αυξάνεται, με την επισφάλεια των εργαζόμενων να διευρύνεται, με τη δημόσια υγεία και παιδεία να απαξιώνονται συνεχώς και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες να δυσκολεύονται να βγάλουν τον μήνα. Το καθεστώς Μητσοτάκη, που λειτουργεί με πρακτικές μαφίας και παρακράτους».