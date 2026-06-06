Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μέλη συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κοκαϊνη και κάνναβη

Τρεις άνδρες ηλικίας 22, 23 και 29 ετών, καθώς και μία γυναίκα 24 ετών, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη ως μέλη συμμορίας που ενέχονται σε διακίνηση ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, χρήματα και άλλα αντικείμενα στις οικίες των δραστών σε Τούμπα, Νεοχωρούδα και Δενδροπόταμο. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα με δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερα άτομα, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη ως μέλη συμμορίας που ενέχονται σε διακίνηση ναρκωτικών.
  • Σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ η 26χρονη προμηθευόταν ναρκωτικά για χρήση και εμπορία από τον Νοέμβριο του 2025.
  • Κατά τη συντονισμένη επιχείρηση, κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη, 2.260 ευρώ, ζυγαριές ακριβείας, όπλα, κινητά τηλέφωνα, κάμερες ασφαλείας και ένα ΙΧ αυτοκίνητο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τρεις άνδρες ηλικίας 22, 23 και 29 ετών αλλά και μία γυναίκα 24 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη ως μέλη συμμορίας που ενέχονται σε διακίνηση ναρκωτικών, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, έπειτα από έρευνα στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών.

Σε βάρος των συλληφθέντων αλλά και ακόμη μίας 26χρονης ημεδαπής, σχηματίσθηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης – συμμορίας και για παράβαση των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και προσωπικών δεδομένων.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η 26χρονη, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025, προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες από τον 22χρονο και τον 29χρονο, τόσο για προσωπική της χρήση όσο και για εμπορία και περαιτέρω διακίνησή τους.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποίησαν αστυνομικοί χθες, Παρασκευή τα ξημερώματα, με τη συνδρομή συναδέλφων τους του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία εισαγγελέα, στις οικίες των δραστών σε Τούμπα, Νεοχωρούδα και Δενδροπόταμο, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαϊνης σε δύο νάιλον συσκευασίες, 1 κιλό και 834,85 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη διαμοιρασμένη σε συσκευασίες, 2.260 ευρώ, ζυγαριές ακριβείας, τρίφτης κάνναβης, δύο πτυσσόμενα γκλοπ, ένα μαχαίρι, δύο κινητά τηλέφωνα και δύο κάμερες ασφαλείας που ήταν εγκατεστημένες σε εξωτερικό χώρο σπιτιού.

Επίσης, κατασχέθηκε ΙΧ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 29χρονου, ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ