Τρεις ανήλικοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο στη Χαλκιδική – Διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου

Τρία ανήλικα παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου στη διασταύρωση Πλανών, στη Χαλκιδική. Το τροχαίο αφορούσε τη σύγκρουση τριών οχημάτων και οι ανήλικοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου για τις πρώτες βοήθειες. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες τρία ανήλικα παιδιά συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (6/6) στη διασταύρωση Πλανών, στη Χαλκιδική.
  • Το τροχαίο συνέβη όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 73χρονος Ρώσος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα, το οποίο με τη σειρά του συγκρούστηκε με ένα τρίτο.
  • Οι τρεις ανήλικοι τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου για τις πρώτες βοήθειες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες τρία ανήλικα παιδιά, συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (6/6) στη διασταύρωση Πλανών, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το τροχαίο συνέβη όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 73χρονος Ρώσος, και όπου επέβαινε ένας 7χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 42χρονος. Το δεύτερο όχημα συγκρούστηκε με τη σειρά του με ένα άλλο αυτοκίνητο, που οδηγούσε μία 44χρονη. Στο τρίτο όχημα επέβαιναν δύο παιδιά, ένας 6χρονος και ένας 9χρονος.

Οι τρεις ανήλικοι τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Πολυγύρου για τις πρώτες βοήθειες.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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