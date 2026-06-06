Κοτζιάς: Τρεις φάσεις ακολούθησαν όσοι πιστεύουν ότι η πολιτική στην αριστερά πρέπει να πάρει διαζύγιο από την ηθική

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Αιχμηρή ανάρτηση του Νίκου Κοτζιά για όσους «πιστεύουν ότι η πολιτική στην αριστερά πρέπει να πάρει διαζύγιο από την ηθική», μετά την ολοκλήρωση της σημερινής Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ουδέποτε υπήρξε μέλος του Συνασπισμού ή του ΣΥΡΙΖΑ, «αλλά ως αριστερός πάνω από έξι δεκαετίες ενοχλούμαι από αυτές τις πρωτοφανείς ανήθικες πρακτικές».

Η ανάρτηση του Νίκου Κοτζιά

«Τρεις φάσεις ακολούθησαν όσοι πιστεύουν ότι η πολιτική στην αριστερά πρέπει να πάρει διαζύγιο από την ηθική:

πρώτη προσπάθεια: ΔΙΑΛΥΣΗ του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεύτερη, ΕΛΕΓΧΟΥ του καθότι τα «ασημικά» τους είναι απαραίτητα.

Τρίτη ΟΜΗΡΙΑΣ του, ώστε να αποτραπεί η «αυτόνομη δράση του».

ΥΓ1 Όλα αυτά ονομάστηκαν ως μη παρέμβαση στα εσωτερικά τρίτου κόμματος. Συμμετείχαν δε στην πρόσφατη ΚΕ του σειρά από ιδρυτικά μέλη άλλου κόμματος.

ΥΓ2 Ουδέποτε υπήρξα μέλος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως αριστερός πάνω από έξι δεκαετίες ενοχλούμαι από αυτές τις πρωτοφανείς ανήθικες πρακτικές.»