Καλύτερος ύπνος χωρίς φάρμακα: Τα 4 απλά πράγματα που κάνει ένας καρδιολόγος κάθε βράδυ

Ο ποιοτικός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για καλή υγεία και σωστή λειτουργία της καρδιάς. Σύμφωνα με έναν καρδιολόγο μερικές απλές αλλαγές στη βραδινή ρουτίνα μπορούν να κάνουν τη διαφορά, βοηθώντας το σώμα και το μυαλό να χαλαρώσουν πριν από τον ύπνο.

Τα 4 απλά πράγματα που κάνει ένας καρδιολόγος πριν τον ύπνο για καλύτερη ξεκούραση

Ο καρδιολόγος Jeremy London, M.D., μοιράστηκε στη σελίδα του στο Instagram πώς αλλάζει σταδιακά τη δική του σχέση με τον ύπνο. Για να πετύχει την τέλεια ξεκούραση, βασίζεται σε μια στοχευμένη ρουτίνα που περιστρέφεται γύρω από τέσσερις απλές συνήθειες.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, ρυθμίζοντας την ώρα του φαγητού, τη θερμοκρασία του σώματος, τον χρόνο στις οθόνες και το περιβάλλον του υπνοδωματίου, μπορείτε να προετοιμάσετε το έδαφος για έναν πολύ καλύτερο ύπνο. Ο Dr. London συμβουλεύει να κάνετε τα εξής πριν κοιμηθείτε:

Ολοκληρώστε το φαγητό δύο ώρες πριν τον ύπνο

Κάντε ένα ζεστό ντους για να μειώσετε τη θερμοκρασία του σώματός σας

Αποφύγετε τις οθόνες και επιλέξτε την χαλάρωση

Ελέγξτε το περιβάλλον του ύπνου σας

Ολοκληρώστε το φαγητό δύο ώρες πριν από τον ύπνο

Η ώρα του τελευταίου σας γεύματος μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου σας. Ο Dr. London φροντίζει να σταματά να τρώει περίπου δύο ώρες προτού πέσει για ύπνο. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Το να κοιμάστε με γεμάτο στομάχι είναι η τέλεια συνταγή για μια νύχτα αυπνίας».

Η επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνει ότι πρέπει να δίνουμε στο σώμα μας χρόνο για πέψη πριν κοιμηθούμε. Μια μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη εξέτασε πώς οι βραδινές διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν τη συνέχεια του ύπνου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το φαγητό ή η κατανάλωση ποτών λιγότερο από μία ώρα πριν από τον ύπνο σχεδόν διπλασιάζει την πιθανότητα να ξυπνήσει κανείς στη μέση της νύχτας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η πέψη απαιτεί ενέργεια, και η επεξεργασία ενός γεύματος τη στιγμή που το σώμα προσπαθεί να χαλαρώσει μπορεί να διαταράξει τους φυσικούς κύκλους του ύπνου σας.

Η μελέτη σημείωσε ότι όσο μεγαλώνει το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του τελευταίου γεύματος και του ύπνου, τόσο μειώνονται αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις. Περιμένοντας τουλάχιστον δύο ώρες, δίνετε στο πεπτικό σας σύστημα ένα προβάδισμα. Αυτή η απλή συνήθεια εμποδίζει το σώμα σας να δουλεύει «υπερωρίες» για να επεξεργαστεί την τροφή ενώ εσείς προσπαθείτε να ξεκουραστείτε.

Κάντε ένα ζεστό ντους για να μειώσετε τη θερμοκρασία του σώματός σας

Μπορεί να ακούγεται οξύμωρο, αλλά το να ζεσταθείτε ακριβώς πριν από τον ύπνο είναι στην πραγματικότητα ένας εξαιρετικός τρόπος για να βοηθήσετε το σώμα σας να κρυώσει. Ο Dr. London χρησιμοποιεί ένα ζεστό ντους ως σήμα προς τον οργανισμό του ότι η ημέρα τελείωσε. Εξηγεί ότι ένας από τους τρόπους με τους οποίους το σώμα μας καταλαβαίνει ότι ήρθε η ώρα για ύπνο είναι η πτώση της εσωτερικής θερμοκρασίας. Κάνοντας ένα ζεστό ντους και αφήνοντας τη θερμοκρασία του σώματος να πέσει σταδιακά μετά, εφαρμόζετε μια απλή αλλά εξαιρετικά ισχυρή μέθοδο.

Η επιστήμη πίσω από αυτή τη συνήθεια σχετίζεται με τον φυσικό κιρκάδιο ρυθμό (το βιολογικό μας ρολόι). Μια επιστημονική ανασκόπηση εξέτασε τη σχέση μεταξύ της θερμορύθμισης και του ύπνου, αναδεικνύοντας αυτό που οι ερευνητές αποκαλούν «φαινόμενο του ζεστού λουτρού» (warm bath effect). Καθώς πλησιάζει η ώρα του ύπνου, η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος πρέπει φυσιολογικά να σημειώσει μια μικρή πτώση ώστε να μεταβείτε σε βαθύ ύπνο.

Όταν κάνετε ένα ζεστό ντους, το αίμα ρέει προς την επιφάνεια του δέρματος, ιδιαίτερα στα χέρια και τα πόδια σας. Μόλις βγείτε από το ζεστό νερό και μπείτε σε ένα πιο δροσερό δωμάτιο, αυτή η θερμότητα αποβάλλεται γρήγορα από το σώμα. Αυτή η ταχεία απώλεια θερμότητας μειώνει με ασφάλεια την εσωτερική σας θερμοκρασία, μιμούμενη και υποστηρίζοντας τα φυσικά σήματα ύπνου του οργανισμού σας. Αυτή η φυσιολογική αλλαγή μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο γρήγορα και να παραμείνετε κοιμισμένοι για περισσότερη ώρα.

Αποφύγετε τις οθόνες και επιλέξτε την χαλάρωση

Τα σύγχρονα βράδια περιστρέφονται συχνά γύρω από την τηλεόραση, τα tablet και τα κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, αυτές οι συσκευές λειτουργούν ενεργά ενάντια στη φυσική ανάγκη του σώματός σας για ύπνο. Ο London αποφεύγει εντελώς τις οθόνες πριν ξαπλώσει. Αντίθετα, επιλέγει να διαβάσει ένα έντυπο βιβλίο, το οποίο τελικά αφήνει στην άκρη για να απολαύσει λίγες στιγμές ηρεμίας. Η συμβουλή του είναι απλή: «Αφήστε το μυαλό σας να ηρεμήσει».

Μια συστηματική ανασκόπηση αξιολόγησε πώς το μπλε φως από τις ηλεκτρονικές συσκευές επηρεάζει τον ύπνο και την απόδοση. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι το μπλε φως καταστέλλει την έκκριση της μελατονίνης, της βασικής ορμόνης που είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-αφύπνισης.

Επιπλέον, η ανασκόπηση διαπίστωσε ότι η έκθεση σε μπλε φως μπορεί να αυξήσει τη γνωστική απόδοση, την εγρήγορση και τους χρόνους αντίδρασης. Αν και αυτά τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά αν πρόκειται να αθληθείτε ή να κάνετε μια παρουσίαση, είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που επιθυμείτε πριν από τον ύπνο. Η αντικατάσταση του χρόνου στην οθόνη με μια χαλαρωτική δραστηριότητα χαμηλού ερεθισμού, όπως το διάβασμα, βοηθά στη μείωση των καρδιακών παλμών και της πνευματικής έντασης, προετοιμάζοντας το έδαφος για έναν ήσυχο ύπνο.

Ελέγξτε το περιβάλλον του ύπνου σας

Το περιβάλλον του υπνοδωματίου παίζει καθοριστικό ρόλο στο αν θα κοιμηθείτε βαθιά ή αν θα ξυπνάτε επανειλημμένα. Ο London φροντίζει να ελέγχει αυστηρά τον χώρο του, διασφαλίζοντας ότι το δωμάτιό του είναι σκοτεινό, ήσυχο και δροσερό.

Η δημιουργία ενός ελεγχόμενου περιβάλλοντος συνδέει όλες τις προηγούμενες συνήθειες μεταξύ τους. Διατηρώντας το δωμάτιο δροσερό, υποστηρίζετε άμεσα την πτώση της θερμοκρασίας του σώματος. Εάν το δωμάτιό σας είναι πολύ ζεστό, το σώμα σας δεν μπορεί να αποβάλει τη θερμότητα που χρειάζεται για να εισέλθει στα βαθιά, αναζωογονητικά στάδια του ύπνου.

Παράλληλα, η διατήρηση ενός σκοτεινού και ήσυχου χώρου εμποδίζει τα ξαφνικά αισθητηριακά ερεθίσματα να σας ξυπνήσουν από τον ελαφρύ ύπνο. Η έκθεση στο φως μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή μελατονίνης, η οποία είναι απαραίτητη για να νιώσετε νύστα.

Η χρήση κουρτινών συσκότισης (blackout) και μιας συσκευής λευκού θορύβου μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη των ενοχλητικών ήχων και φώτων, διατηρώντας το περιβάλλον σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η οικοδόμηση μιας καλύτερης σχέσης με τον ύπνο δεν απαιτεί περίπλοκες ρουτίνες ή ακριβά gadget. Δίνοντας στο σώμα σας χρόνο να χωνέψει, εκμεταλλευόμενοι τις αλλαγές της θερμοκρασίας, ηρεμώντας το μυαλό σας και βελτιστοποιώντας το υπνοδωμάτιό σας, θα διαπιστώσετε ότι μπορείτε να απολαύσετε πολύ πιο εύκολα έναν ποιοτικό ύπνο (και να ξυπνήσετε νιώθοντας αναζωογονημένοι το πρωί).