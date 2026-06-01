Ύπνος: Η συνήθεια που πρέπει να αποφεύγετε μόλις ξυπνήσετε το πρωί, σύμφωνα με καρδιολόγους

Το πρώτο πράγμα που κάνετε μόλις ξυπνήσετε το πρωί μπορεί να καθορίσει την πορεία ολόκληρης της ημέρας σας. Καρδιολόγοι εξηγούν γιατί μια πολύ διαδεδομένη πρωινή πρακτική μπορεί να επιβαρύνει την καρδιά σας περισσότερο απ’ όσο νομίζετε.

Το Νο1 πράγμα που δεν πρέπει να κάνετε μόλις ξυπνήσετε το πρωί, σύμφωνα με τους καρδιολόγους

Ο τρόπος με τον οποίο ξεκινάτε το πρωί σας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πορεία ολόκληρης της ημέρας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την υγεία της καρδιάς. Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν χρειάζεται μια υπερβολικά αυστηρή ή περίπλοκη πρωινή ρουτίνα για να προστατεύσετε την υγεία σας.

Ενώ είναι προφανές ότι το κάπνισμα, το άτμισμα ή το αλκοόλ από το πρωί βλάπτουν την υγεία, οι καρδιολόγοι προειδοποιούν ότι υπάρχει και μια ακόμη, λιγότερο αναμενόμενη συνήθεια που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την καρδιαγγειακή λειτουργία και τα επίπεδα στρες. Πρόκειται για κάτι που πολλοί κάνουν σχεδόν μηχανικά μόλις ξυπνήσουν, χωρίς να συνειδητοποιούν τις πιθανές επιπτώσεις.

Είτε πρόκειται για ατελείωτο scrolling στα social media, είτε για ανάγνωση ειδήσεων που αυξάνουν το άγχος, είτε για άμεση ενασχόληση με μηνύματα και ειδοποιήσεις, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η χρήση του κινητού τηλεφώνου μόλις ξυπνήσετε μπορεί να λειτουργήσει επιβαρυντικά για τον οργανισμό σας.

Όπως εξηγεί η Dr. Alexandra Kharazi, χειρουργός θώρακος-καρδιάς στη Southern California Surgical, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αντίδραση στο στρες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συνήθεια «ρυθμίζει» αρνητικά ολόκληρη τη ροή της ημέρας.

Πώς το κινητό στο κρεβάτι σαμποτάρει την υγεία σας

Σύμφωνα με την Dr. Kharazi, εκτός του ότι το scrolling μπορεί να πυροδοτήσει άγχος ή το αίσθημα ότι «χάνετε κάτι», σας προδιαθέτει επίσης για μια ημέρα που κάθε άλλο παρά ιδανική είναι για την καρδιά σας.

Αυτό συμβαίνει επειδή αφιερώνετε χρόνο στις οθόνες αντί να κάνετε πράγματα που ωφελούν πραγματικά τον οργανισμό σας. Η πρώτη ώρα της ημέρας θα έπρεπε να αξιοποιείται για:

Την προετοιμασία ενός υγιεινού πρωινού για την καρδιά.

Λίγα λεπτά διαλογισμού ή διατάσεων (stretching).

Την απόλαυση του πρωινού καφέ ή τσαγιού χωρίς βιασύνη.

Λίγη σωματική άσκηση ή τη βόλτα με τον σκύλο σας.

Ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους σας πριν φύγετε για τη δουλειά.

Με ορισμένες απλές αλλαγές προσφέρετε στην καρδιά σας το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για την ημέρα.

Πρωινό άγχος και καρδιά: Πώς το κινητό αμέσως μόλις ξυπνάτε βλάπτει την υγεία σας

Η Dr. Kharazi δεν είναι η μόνη που προειδοποιεί για τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης κινητού τηλεφώνου αμέσως μόλις ξυπνάτε το πρωί. Σύμφωνα με τον Dr. Paul Bhella, καρδιολόγο και καθηγητή ιατρικής στο Burnett School of Medicine του Texas Christian University, είναι πλέον ευρέως αποδεκτό και επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι τόσο το οξύ όσο και το χρόνιο ψυχολογικό στρες σχετίζονται με αυξημένη αρτηριακή πίεση και με την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου και η καρδιακή ανεπάρκεια.

«Επομένως —και αυτό διαφοροποιείται από άνθρωπο σε άνθρωπο— αν το να πιάνουμε το κινητό μόλις ξυπνάμε λειτουργεί ως αρνητική ή ψυχολογικά πιεστική εμπειρία, τότε οι γνωστοί αυτοί κίνδυνοι ενδέχεται να ενεργοποιούνται πλήρως», εξηγεί ο ειδικός.

Με άλλα λόγια, όταν οι ροές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από αρνητικές ειδήσεις ή από εικόνες ανθρώπων που φαίνεται να ζουν καλύτερα, να πετυχαίνουν περισσότερα και να διασκεδάζουν περισσότερο από εμάς, είναι πιθανό να επιβαρύνουμε την καρδιά και την ψυχική μας υγεία με περισσότερους από έναν τρόπους.

Οι κίνδυνοι της καθιστικής ζωής και των ανθυγιεινών συνηθειών

Επιπλέον, το να πιάνετε το κινητό σας με το που ανοίγετε τα μάτια σας –σε συνδυασμό με τον υπερβολικό καθημερινό χρόνο οθόνης– μπορεί να εδραιώσει κακές συνήθειες, όπως η έλλειψη κίνησης.

Σύμφωνα με τον Dr. Cheng-Han Chen, επεμβατικό καρδιολόγο και ιατρικό διευθυντή του Προγράμματος Δομικής Καρδιολογίας στο MemorialCare Saddleback Medical Center, η καθιστική ζωή αυξάνει τον κίνδυνο για μεταβολικά και καρδιαγγειακά προβλήματα. Επίσης μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα για:

Υψηλή αρτηριακή πίεση

Υψηλή χοληστερόλη

Παχυσαρκία

Διαβήτη τύπου 2

Η συμβουλή των ειδικών: Η Dr. Kharazi προτείνει να αντικαταστήσετε το πρωινό scrolling με σωματική δραστηριότητα, ιδανικά κάτω από το φως του ήλιου (αφού βάλετε πρώτα το αντηλιακό σας!). Δοκιμάστε ένα σύντομο τζόκινγκ, έναν γρήγορο περίπατο στη γειτονιά ή τον κήπο, μερικές στάσεις γιόγκα ή απλές διατάσεις στον ήλιο.

Πώς να θέσετε υγιή όρια στην χρήση των social media

Ο Dr. Chen εξηγεί ότι η χρήση του διαδικτύου και των social media κρύβει και οφέλη, αρκεί να γίνεται με σύνεση και ξεκάθαρα όρια:

Μην χρησιμοποιείτε το κινητό αμέσως μόλις ξυπνάτε ή την ώρα που πέφτετε για ύπνο.

Απομακρύνετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

Προγραμματίστε τη χρήση θέτοντας συγκεκριμένα χρονικά όρια.

«Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, το διαδίκτυο μπορεί δυνητικά να βοηθήσει στη βελτίωση της υγείας μας», σημειώνει ο Dr. Chen. «Μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε πληροφορίες που αναβαθμίζουν τις γνώσεις μας γύρω από την υγεία. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας, ειδικά στους νέους, ενώ οι διαδικτυακές κοινότητες μπορούν να λειτουργήσουν ως ομάδες υποστήριξης για άτομα με συγκεκριμένες καρδιακές παθήσεις».